POTRESNA SUDBINA HANKE PALDUM: Dva puta je bila klinički mrtva, sahranila brata, a saobraćajna nezgoda sina ju je potpuno slomila

Hanka Paldum je pevačica za koju mnogi kažu da je jedna od onih čiji glas se ne zaboravlja. Sevdalike su njena specijalnost, a osim karijere koja je velika i blistava Hanka je često bila predmet pisanja medija i zbog teške životne priče koja nikog nije ostavljala ravnodušnim.

Uprkos tome što je život gazio ostala je čvrsta i jaka i nakon svake borbe izlazila kao pobednik. Nedavno je mogla da se u medijima pročita lažna vest o tome da je preminula, a čini se da joj to ni malo nije prijalo.

Na poslednju takvu više nije imala komentar, a ono što je najvažnije to je da je ona demantovala sve te navode i da je rekla da je živa i zdrava.

Ovakva pisanja navela su nas da se podsetimo života ove velike umetnice i njene sudbine koja je bila veoma teška. Hanka je rođena 28. aprila 1956. godine u porodici Muja i Pembe Paldum. Imala je brata Mustafu i Smaila i sestre Razu i Rasemu.

Još kao veoma mlada pokazala je neosporan muzički talenat, a volela je da kaže da je "glavni krivac" za pevačicine muzičke početke njen mlađi brat Smail, koji joj je bio velika pomoć i podrška da uspe na tom putu.

Upravo zbog toga Hanka je mnogo patila kada se on razboleo i premnio od raka pluća.

Mladost je provela u Sarajevu, gde je zavodila mnoge muškarce svojom neverovatnom lepotom.

- Mladost i tinejdžerski dani period su kada se bude ljubav i prve emocije. Imala sam simpatije, a uvek su me privlačili fini i kulturni momci koji su po nečemu odudarali od okoline. U to vreme nije bilo pristojno javno ispoljavati emocije jer bi nas obuzimali stid i sramota. Bilo je dosta momaka koji su pokušavali da me osvoje i koji su bili zainteresovani za mene, ali ja sam ih izbegavala jer sam se plašila ljubavi, znajući šta ona sa sobom nosi. Moj prvi momak bio je zapravo moj muž, s kojim sam se u početku samo družila - ispričala je ona jednom prilikom, pa je dodala:

- Majka mi nije dozvoljavala da se zadržavam dugo napolju, pa smo se najčešće viđali na putu od kuće do škole. Muradif je u periodu kada smo se upoznali bio student književnosti, a ja sam još bila srednjoškolka. U samom startu je bio veoma učtiv i imao je divne manire. Često smo posle škole išli zajedno na kafu i limunadu, osvajao me je polako i dugo, pa mu je pošlo za rukom da se zaljubim u njega.

Davne 1976. godine je stala na ludi kamen sa Muradifom, nakon čega su osnovali izdavačku kuću Sarajevo disk, za koju je objavila neke od svojih najvećih hitova.

- Pošto je diplomirao i odslužio vojsku, moj suprug je rešio da uz pomoć prijatelja Braca Džirla osnuje izdavačku kuću. Na neki način smo, spojivši rokenrol i narodni melos, napravili pravi preokret u narodnoj muzici. Prvi smo iz narodne branše pravili koncerte na stadionima i u dvoranama. Imala sam sreću da publika na samom početku moje karijere zavoli numere koje sam izvodila, a među njima je pesma Voljela sam, voljela. Nakon odlične saradnje sa Milićem Vukašinovićem, koji je komponovao za mene, usledio je munjeviti uspeh i osvajanje novih prostora. Sve se dešavalo naglo, u prilog čemu govori podatak da je moje ime uoči koncerta u Nišu na plakatima koji su ga najavljivali greškom napisano kao Hanko - govorila je ona svojevremeno.

Iako je na polju muzike imala uspeha, u životu joj nisu sve kockice bile složene kako je želela. Nakon smrti brata umro joj je i otac pa je patnja neprestano bila u njenom životu.

Rane je donekle zacelio dolazak njene ćerke Minele na svet, a potom i sina Mirze pet godina kasnije.

- Imala sam veoma teške porođaje, a tokom oba sam zbog zdravstvenih komplikacija doživela kliničku smrt. Teži mi je bio porođaj sa Mirzom kada sam nekoliko minuta bila mrtva, čega ne volim da se prisećam. Majčinstvo sam doživela kao prirodan sled stvari u životu i uvek sam sebe smatrala prvenstveno ženom i majkom, pa tek onda umetnicom - bila je iskrena Hanka, pa je dodala:

- Muziku sam smatrala delom sebe, nikada nisam obraćala posebnu pažnju na karijeru niti sam se opterećivala poslovnim uspesima, već mi je važnije bilo da svoju decu izvedem na pravi put. Minela je uvek bila moja desna ruka, velika pomoć, a pogotovo sam, dok je bila mala, mogla sam da se oslonim na nju.

Karijera joj je išla uzlaznom putanjom, ali brak u suprotnom smeru. Upravo zbog toga Hanka odlučuje da stavi tačku na brak posle 13 godina.

Nakon razvoda, pevačica se posvetila poslu i zaljubila se u beogradskog fudbalskog trenera, Miladina Živadinovića. On ju je pratio na koncerte, putovali su zajedno u Kuvajt, a kako su tada brujali, on ju je i zaprosio.

Pevačica je navodno odbila da se uda za njega pa su ubrzo raskinuli. 2015. godine kao bomba je odjeknula vest da je njen sin, Mirza je doživeo saobraćajnu nezgodu nakon koje je osuđen na dve godine zatvora.

Pevačica je inače poznata po humanitarnom radu, raznim koncertima koje održava za pomoć licima obolelim od multiple skleroze, ali nikada ne voli javno da govori o tome.

