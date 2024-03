SRPSKI MILIONER ISTETOVIRAO TAČKASTI MARU! Urezao joj reči koje opisuju njihovu OPSESIVNU ljubav, a jednu uradio na intimnom delu

Rasplamsala se romansa Ivane Slipčević, poznatije kao Tačkasta Mara, i srpskog milionera Branka Babića, čemu u prilog ide i to što mu je dopustila da joj u telo ureže dve nove tetovaže.

Njih dvoje uživaju na Sent Bartu, odakle su podelili snimke na kojima se vidi kako je Branko tetovira.

Jedna tetovaža je kod prepone i radi se o nazivu pesme Krisa Ajzaka "Wicked Game", a druga je na leđima i piše "LOVE", odnosno "Ljubav".

"Wicked Game" je u prevodu "Uvrnuta igra", neki prevode i kao "Opaka igra". Radi se o pesmi koja je deo albuma "Heart Shaped World", a priča je o opsesivnoj ljubavi. Kako je nastala otkrio je svojevremeo Kris Ajzak u intervjuu za "Songfacts".

- Ovu pesmu sam napisao zaista kasno uveče i za kratko vreme, jer se sećam da me je devojka pozvala i rekla: "Želim da dođem i da razgovaram s tobom", a "razgovaram" je bio eufemizam. A ona je rekla: "Želim da dođem i razgovaram s tobom dok više ne budeš u stanju da ustaneš." Rekao sam joj: "Dobro, dođi." I čim sam spustio slušalicu, pomislio sam: "Oh, moj Bože. Znam da će biti nevolje. Ona je uvek bila nevolja. Ona je divlja mačka. I evo me, ubiće me, ali radim ovo - rekao je.

- I napisao sam "Wicked Game": "World's on fire and no one can save me but you."("Svet je u plamenu i niko me ne može spasiti osim tebe.") To je kad počnete da razmišljate o tome, i dok je ona stigla, ja sam napisao pesmu. I mislim da je verovatno bila uznemirena jer sam bio više uzbuđen zbog pesme. (Smeje se) Bio sam kao: "Da , prelepa si, dušo. Ali slušaj ovu pesmu!'" - naveo je Ajzak i naveo da je lako napisao numeru.

"Wicked Game" je postala veliki hit kada je instrumentalna verzija pesme predstavljena u filmu "Wild At Heart" ("Divlji u srcu") iz 1990. godine, koji je režirao Dejvid Linč, a glumili su Lora Dern i Nikolas Kejdž.

Modni fotograf Herb Rits režirao je pikantni spot za pesmu "Wicked Game". U njemu je manekenka Helena Kristensen koja zavodi Krisa Ajzaka na plaži. Godine 1991. muzičar je osvojio MTV video muzičke nagrade za najbolji muški video, najbolju kinematografiju i najbolji video iz filma.

