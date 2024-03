"BACAO JE NA MENE ČAŠE I FLAŠE" Nataša Šavija ispričala kakvu je STRAHOTU preživela, sva u modricama: Bojim se, ugradiću kamere!

Nataša Šavija nakon što je pretučena oglasila i otkrila da je povrede dobila od osobe koja je opsednuta sa njom.

- Telefon mi je razvaljen, a u njemu imama sve dokaze. Psihopata koji je opsednut sa mnom mi je ovo uradio. Sada mi je okej, to je bilo pre nekoliko dana. U policiji je sve zabeleženo, nisam podnela tužbu protiv njega, nisam išla u Urgentni nije ništa slomljeno na meni Bogu hvala - rekla je Nataša Šavija.

- Fizički sam dobro, hvala Bogu nije bilo nikakvih preloma na telo, završilo se na modricama, ali s obzirom na to da me je bacio preko stola punog čaša i flaša, daleko bilo da se neka razbila i zabola u leđa, pa budem invalid. Daleko bilo, teško mi je da tako nešto uopšte i izgovaram, ali naša realnost je postala nepodnošljiva, negativna, svako malo nasilje, ja se osećam kao u horor filmu bukvalno. Ovim putem apelujem, slobodno me nazovite kako god želite, ne tražim sažaljenje, nego i ja imam žensko dete u porodici. Zaista bih volela da se zakon pooštri i da žene budu bezbednije. Ja se bukvalno plašim da izađem u dvorište, hoću da ugradim nadzorne kamere, a nemam poverenja ni u koga ovde više, psi kad zalaju, ja se plašim da nema nekog ispred... Ovo su zaista ozbiljne stvari, dodala je.

Inače, Nataša Šavija je na Instagramu najpre podelila niz fotografija iz njenog uništenog doma, te navela da su joj vrata od stana razvaljena i da ne može da ih zaključa.

- Tačno je da sam opet doživela nasilje! A znate zašto? Zato što je nasilnik na slobodi i pi*a po svima svojim bahaćenjem i daje primer drugima "da im se može" - navela je Nataša Šavija.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

