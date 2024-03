PET MESECI NAKON POROĐAJA, NOVI RAZLOG ZA SREĆU: Marijana Mićić objavila lepe vesti, fotografija topi i najtvrđa srca (FOTO)

Marijana Mićić sredinom oktobra na svet je donela drugu ćerku Senu, a sada je sa partnerom Milošem Marjanovićem imala poseban razlog za slavlje.

Naime, Marijana je juče podelila srećne vesti iz porodičnog doma, a kako smo imali prilike da vidimo, ona je sa suprugom i ćerkama proslavila svoj 41. rođendan.

- Danas je jedan divan dan. Ne samo zato što je moj rođendan, već je i Međunarodni dan sreće, a stiglo nam je i proleće.

- Pa srećno nam sve - napisala je voditeljka ispod fotografije torte oko koje su sedeli Miloš, Ana i preslatka Sena, a koju je objavila na Instagram profilu otvorenom za javnost.

Podsetimo, sa emotivnim partnerom Milošem Marjanovićem, koji je po profesiji producent, zajedno je skoro deset godina, ali, koliko je poznato javnosti, nisu se venčali.

Par se upoznao slučajno, a lepa voditeljka prvi susret opisuje kao sudbinski.

U intervjuima često ističe da je uz Miloša postala bolja u svakom pogledu.

- To važi za mnoge situacije u kojima sam ranije bila sebična, zahtevna, ljubomorna i posesivna. On je sve to sveo na minimum - ispričala je u jednom intervjuu.

