"PLAČEM SVAKU NOĆ, TO NE ZNA NIKO" Marijana Mićić progovorila o porodici, ćerkama, a ovu VELIKU BOL krije i od muža

Voditeljka Marijana Mićić potpuno se posvetila ćerkama Ani i Seni, pa je karijeru bacila u drugi plan. Mićićeva priznaje da uživa u svim blagodetima majčinstva, ali i otkriva da često zaplače jer njena majka nije sa njima i što njene ćerke nemaju baku.

- Veliki je hendikep što Miloš i ja nemamo mame. Mislim da je to hendikep prvo za našu decu, zato što sam ja odrasla sa obe bake, divne su figure bile u mom životu - počela je priču voditeljka.

- To mi je tako jedna tuga, tu nažalost ne možeš ništa da uradiš. Ne postoji veče kad ja nisam legla sa Anom ili sad sa obe a da nisam zaplakala.

Plačem svake večeri

- To ne zna niko, čak ni Miloš moj ne zna da ja zaplačem, ali svaku noć. Koliko god ja ovako ne pričam o tome, to niko ne zna ali sad će verovatno saznati da ja svako veče plačem.

I znaš kada te neko pita kada to prođe, kada se završi. Nikada. Znaš koliko sad patim što na primer da je pitam: "A kako sam ja, kad sam imala? " Dok ti je mama tu i nemaš decu ne pitaš, što bi to pitao. Toliko pitanja sad imam, ali nemam koga da pitam - zaključila je i verovatno sve svojom iskrenošću rasplakala.

Podsetimo, Marijana Mićić i njen izabranik Miloš u decembru 2021. godine dobili su prvu ćerku, dok su ove godine dobili drugu naslednicu.

Poznato je da Marijana do petog meseca prve trudnoće nije želela javno da otkriva da čeka bebu, pa su za to znali samo njeni najbliži, a tokom drugog stanja ugojila se 17 kilograma.

- Radila sam trudna do petog meseca, snimala sam serije, a nikome nisam dugo htela da kažem da sam trudna, niko nije znao. Ugojila sam se 17 kilograma u trudnoći. Sada imam dve kile viška u odnosu na pre trudnoće, vrlo brzo sam sve to skinula, sama od sebe. Imala sam noću znojenja, probudim se - voda. I kilogrami su valjda samo odlazili. Ne znam od čega se to dešavalo. Patronažna sestra mi je rekla da je to od dojenja. Ja sam bukvalno za dve nedelje smršala 14 kilograma, u prve dve nedelje posle porođaja.I patronažna sestra koja je dolazila svaki dan mi je posle desetog dana rekla 'Ju, što ste smršali'. Ja sam se uplašila, rekoh 'Zašto, šta mi je? - ispričala je Mićićeva.

