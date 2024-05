"VAŠ TELEFON UMIRE LAGANO" 6 znakova koji upozoravaju da je vreme za kupovinu novog telefona

Ukoliko niste sigurni kada je vreme za kupovinu novog telefona, znakovi koji pokazuju da se on polako predaje zubu vremena mogu da da daju odgovor na to pitanje.

foto: Carina Srbije

Ako se slučajno osećate frustriranim zato što vaš telefon radi sporo i neke aplikacije ne rade baš onako kako želite, a uz sve to koristite punjač više nego obično, vreme je da razmislite o kupovini novog uređaja. Na tržištu se svake godine pojavljuje „gomila” novih modela telefona. Neki od njih donose manje generacijske nadogradnje, dok su neki modeli napravili velike iskorake.

Prosečan korisnik ima tendenciju da telefon koristi tri do četiri godine, a po isteku tog perioda počinje upravo „ono vreme” koje podstiče razmišljanje o kupovini novog uređaja. Kako da znate da je to vreme došlo i koji su znakovi koji pokazuju da li je pravi trenutak za kupovinu novog uređaja? O tome piše i GizChina, a ovo su znakovi koji nas na to upozoravaju:

Spore performanse telefona

Jedna od najvećih frustracija sa starim telefonom je njegov spori rad. Dodirnete neku ikonu aplikacije i ništa se ne dešava? Stariji telefon opterećen novim i zahtevnijim aplikacijama, fotografijama, video zapisima je definitivno spor.

foto: Shutterstock

Takođe, stariji telefoni ne mogu da održe korak sa ažuriranjem softvera i dodavanjem novih aplikacija, što su dobri znakovi da je vreme za promenu. Iako postoje neki trikovi da izvučete dodatnu brzinu iz telefona a uz put ste obrisali keš memoriju i oslobodili prostor, i telefon je i dalje spor, definitivno to je jedan od glavnih pokazatelja da je došlo vreme za kupovinu novog.

Zastareli softver telefona

Proizvođači prestaju da nude softversku podršku za starije telefone nakon određenog vremena. Ovo ne treba ignorisati zato što ste u tom slučaju izloženi bezbednosnim ranjivostima. Bez doslednih bezbednosnih ažuriranja i zakrpa, vaš telefon lako postaje meta malvera,virusa i drugih digitalnih pretnji. Google i Apple nude ažuriranje softvera i bezbednosne zakrpe za svoje uređaje, ali ova podrška ima svoj vremenski okvir i obićno traje od tri do pet godina. Ako se desilo da vaš telefon nije dobio ažuriranje softvera u skorije vreme, verovatno ima zastareli softver kome nedostaju bezbednosne funkcije i optimizacije.

Loša trajanje baterije

Kao i većina punjivih uređaja, pametni telefoni su podložni degradaciji baterije posle nekog vremena. Prvi znak da je baterija na izdisaju je često koriščenje punjača. Većina baterija telefona dizajnirana je tako da održi okko 80 posto svog prvobitnog kapaciteta nakon isteka ciklusa od 500 punjenja.

foto: Shutterstock

Ovo obično znači dve do tri godine životnog veka baterije za prosečnog korisnika. Ako su svi ostali aspekti na telefonu dobri, bateriju možete zameniti. U većini slučajeva, baterija i njen kapacitet kojim niste zadovoljni, a prošlo je dve do tri godine, je razlog da definitivno kažete zbogom svom telefonu.

Ograničeni prostor za skladištenje podataka

Aplikacije, fotografije i video zapisi zauzimaju sve više prostora. Korisnici starijih telefona često dobijaju podsetnike da je memorija telefona puna, a uzrok tome je veličina i kvalitet fotografija, video zapisi i zahtevne aplikacije koje vaš telefon ne može da podrži. Do pre nekoliko godina, aplikacije nisu bile toliko zahtevne i telefoni su bili usklađeni sa njima.

foto: Shutterstock

Stariji telefoni sa ograničenim kapacitetom skladištenja jednostavno ne mogu da prate sve veće digitalne potrebe prosečnog korisnika. Naravno, možete da pokušate da oslobodite prostor brisanjem aplikacija koje ne koristite i tako poboljšate situaciju. U tim slučajevima, takođe treba razmisliti o kupovini novog uređaja.

Česti „padovi i zamrzavanje” aplikacija

Ovo je još jedan „žuti karton” koji upozorava da je telofon na izdisaju. Ako se često dešava da aplikacija ne može da se otvori i radi, ili da se ekran telefona jednostavno zamrzne, to je još jedno upozorenje da treba da razmislite o kupovini novog uređaja. Kako naši telefoni vremenom stare, unutrašnje komponente poput baterije, procesora i memorije mogu da dovedu do nestabilnosti celog uređaja i da se vrlo često manifestuju ovakvi „padovi i zamrzavanja”.

foto: EPA

Naravno, postoje neki trikovi koji mogu da vam olakšaju upotrebu telefona, kao što su ponovo instaliranje aplikacija ili brisanje keša. Međutim, ako se često dešava da telefon neće da otvori željenu aplikaciju ili se ekran zaledi, stvarno je vreme za kupovinu novog.

Kvalitet kamere i fotografija

Za mnogo korisnika, kvalitet kamere je suštinska stvar na telefonu. Stariji telefoni obično imaju zastarele senzore kamere, sočiva i softver za obradu slike u poređenju sa novijim „kolegama”, i to može da dovede do lošijih fotografija i kvaliteta video snimaka.

foto: Shutterstock

Iako se sama kamera u vašem telefonu neće nužno degradirati tokom vremena, napredak u novijim kamerama može da učini da vaši zapisi napravljeni starim telefonom izgledaju loše. Tu postoje dve opcije koje možete da uradite i zaobiđete problem. Jedna je da usavršite tehniku fotografisanja, a druga da kupite novi telefon sa moćnijom kamerom.

Nemojte da dozvolite da vas spor telefon ili loša baterija još više deprimira. Ako se ovi znakovi sve više javljaju i kod vas, razmislite o kupovini novog i uživajte u brzom, moćnom i pametnom telefonu.

Izvor: Benchmark/Kurir/Darko Mulic