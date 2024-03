MARIJANA MIĆIĆ JE MUŽA DUGO KRILA, A MNOGI NE ZNAJU DA JE SIN POZNATOG UMETNIKA! Objavila njegovu fotku iz kreveta i iznenadila

Glumica i voditeljka Marijana Mićić i njen suprug Miloš Marjanović uživaju u velikoj ljubavi.

Imaju dve ćerke, koje su centar njihovog sveta i gotovo se ne odvajaju od njih, a naša glumica ponekad podeli njihove intimne, porodične trenutke putem društvene mreže Instagram.

Tako je na Instagram priču okačila prizor koji nismo navikli da vidimo od nje. U pitanju je fotografiju iz kreveta, na kojoj su njen suprug i ćerka.

foto: Printscreen Instagram

Kako vidimo, Miloš je u trenutku kada ga je Mićićeva fotografisala spavao, a nogice njegove ćerke su bile preko njegove glave. Ipak, to mu nije smetalo, pa je nastavio da drema i pored toga.

Inače, suprug Marijane Mićić je producent, pa je na neki način i to bila nit koja ih spaja.

No, iako su im poslovi bliski, oni se nisu upoznali na nekom zajedničkom projektu, već potpuno slučajno, na veoma duhovit način. Marijana je o tome govorila:

foto: Damir Dervišagić

- Slučajno smo se upoznali, na hodniku. Ja sam bila gladna, on je nosio neku hranu pa sam ga primetila - ispričala je glumica jednom prilikom.

Kako je pričala još naša voditeljka, Miloš je uspeo da je promeni na bolje i oni su jednostavno shvatili da su savršeni spoj. Miloš je uvek na pravi način znao da se ponaša u nekim nezgodnim momentima, koje imaju sve romantične veze.

- Miloš je divan momak i stvarno nije bilo potrebe da ga menjam. Ipak, on mene jeste promenio, ali ne namerno. Jednostavno, znao je da u svakom trenutku reaguje kada imam neke svoje žute minute, što je uticalo na moje dalje ponašanje. To važi za mnoge situacije u kojima sam ranije bila sebična, zahtevna, ljubomorna, posesivna, on je sve to sveo na minimum. Pozitivno utiče na mene, tako smo se našli i sve se desilo spontano - pričala je Mićićeva ranije.

foto: Printscreen

Marijana je u početku krila identitet svog partnera, međutim u jednom momentu je "posustala". Otkrila je ko je njena druga polovina, a onda se saznalo i da je Mlioš sin jednog našeg poznatog umetnika.

U pitanju je Srđan Marjanović, naš je kantautor i gitarista, velika jugoslovenska rokenrol zvezda, On je uz to dobio i veliki broj priznanja za svoj rad, a između ostalih, Svirao je u grupama Svitci i Usamljeni i Gru.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

06:39 STARS EP258