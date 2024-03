ŠAVIJA OTKRILA NOVE DETALJE FIZIČKOG NASILJA: Bio je opsednut sa mnom, pretio mi je i ucenjivao me, zvala sam policiju

Nataša Šavija, koja je objavila da je početkom marta po drugi put pretrpela fizičko nasilje, sada je ispričala nove detalje pakla koji je doživela. Ona se najpre oglasila na Instagramu gde je objavila snimak povreda, a onda je za Kurir potvrdila da je fizički maltretirana, kao i da joj je napadač razlupao telefon u kojem se nalaze dokazi protiv njega.

Ona je objasnila da se tog dana nalazila u stanu i da je s njom i dečkom koji ju je napao bila i njena drugarica.

foto: Printskrin/Instagram

- To se desilo u martu ove godine. Meni je telefon razlupan, a u njemu imam svašta od dokaza protiv njega i ne bih komentarisala ništa dok te podatke, ako uspem uopšte, ne vratim. Drugarica i ja smo bile u mojoj kući zajedno s njim, zabavljale se, a on je odjednom doživeo napad slično šizofreniji. Rekle smo mu više puta da napusti moju kuću, čak sam zvala i Hitnu pomoć, s obzirom na to da je bio van sebe, jer znam da mi je rekao da mu je majka bila hospitalizovana zbog neke psihičke bolesti, a oni su nas uputili na policiju - rekla je Nataša.

Mnogi su zaključili da je Nataša objavom slike Stefana Karića u majici sa natpisom "Može mi se", ponovo optužila bivšeg zadrugara za nasilje, međutim, Šavija je otkriva da ovoga puta ne krivi njega.

foto: Kurir televizija

- Ne, on ne stoji iza napada, ali je to sve usko povezano i povlači jedno s drugim. On je poslao poruku onom majicom u kojoj se slikao i bezobrazlukom. Ne znam da li ste ispratili njegove postupke. Rado ću vam dostaviti, jer su očigledno ljudi zaboravili kako ga je deklarisani nasilnik Miki Đuričić dočekao iz pritvora. Onda je gospodin dva puta letovao, a ja sam bila tri puta hospitalizovana. Uživao je u provodima i kao šlag na tortu posle suđenja ode kod istog tog nasilnika Mikija na gozbu. Opet prkosi narodu, sistemu i državi koja se uporno bori protiv nasilja - rekla je Šavija, a potom otkrila u kakvoj prirodi odnosa je sa momkom koji je napao u martu ove godine:

- On mi je bio drugar, ali on mene nije tako gledao, bio je opsednut sa mnom. Bukvalno me je proganjao, pretio mi je i ucenjivao me više meseci - rekla je kratko Nataša i otkrila da li je kontaktirala policiju:

foto: Kurir, Privatna arhiva

- Ja sam zvala policiju, ali su rekli da moram da idem u Hitnu da bi mi pregledali modrice koje se u tom trenutku još uvek nisu pojavile. On mi je polupao sto, razvalio mi je bravu i razlupao mi je telefon u vrednosti od 1.500 evra - rekla Šavija i dodala:

- Ja zaista za to više nemam snage. Taman što sam se oporavila, pa sad opet. O odavanju njegovog imena i ostalih detalja medijima, moraću da se konsultujem sa svojim advokatom gospodinom Borivojem Borovićem, a u njega imam apsolutno poverenje i znam da će me ispravno posavetovati i uraditi sve najbolje moguće.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir/Srbijadanas/Preneo: I.L.

Bonus video:

00:24 Nataša Šavija objavila snimak modrica