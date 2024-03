STOJANOVIĆ SE NAŠAO USRED TERORISTIČKOG NAPADA U MOSKVI! Manuel: Nadam se da ću moći da se vratim kući

Manuel Stojanović, trenutno se nalazi u Moskvi gde se pre nekoliko sati desio stravičan teroristički napad.

Sportski menadžer nada se da će moći da se vrati kući.

foto: Instagram/manuelstojanovic

- Pre tri dana sam stigao u Moskuvu. Juče sam bio na utakmici Srbija-Rusija,a večeras me je sačekala užasna vest. Sutra treba da putujem za Dubai. Nadam se da ću se vratiti da se neće zatvoriti aerodrom i da se neće desiti još nešto. Naravno da nije svejedno.U trenutku kada se to dogodilo ja sam bio na poslovnom sastanku u hotelu gde sam odseo i odjednom su mediji obaveštavali šta se dešava. Čuo sam sirene i video policijske automobile. Pratim šta naši mediji izveštavaju. Nije mi jasno šta se dogodilo, zatečen sam kao i mnogi. Obezbeđanja ima na svakom koraku. Prijatelji iz Moskve su mi rekli da nikome nije jasno kako se to desilo na koncertu poznate grupe kada je bezbednost ovde u Moskvi kada su javni događaji u pitanju na visokom nivou- rekao je Manuel za Kurir.

Nepoznati napadači upali su u prizemlje hale "Krokus Siti" u Moskvi i otvorili vatru iz automatskog oružja po ljudima koji su došli na koncert grupe "Piknik".

