KUPI ŠLEM SINE, SVET NIJE FER! Goca Tržan odgovorila na navode Filarija da je homofob, a onda poručila: KAD GA SRETNEM UŽIVO...

U emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića pevačica Goca Tržan komentarisala je nezadovoljstvo jednog dela javnosti njenim glasanjem na Pesmi za Evroviziju.

Kako su neki govori da glasanje nije fer Goca je rekla ironično:

- Užasno koliko nije fer. Kupi šlem sine, svet nije fer. Znaš šta, mi smo svi zaista, svima dali podjednake šanse i bila je varijanta, ajde ovo da čujemo, ako je dobro, dajemo mu glas. Međutim, mi smo zaista svi vrlo homogeno glasali, što znači da ne radi se tu o nečemu što bi moglo da se podvede pod nije fer, nego možda nisi bio dovoljno dobar. Ja ne mogu da glasam za utisak, ja hoću da glasam za pevače. Ja hoću da nagradim nekoga ko stvarno sjajno peva.

Jedan od nezadovoljnih učesnika takmičenja bio je Filari koji je insinuirao da je razlog tome što je dobio nula poena homofobija.

- Za mene to ne može da se kaže! Tako bi mogao i Dušan Kurtić da me nazove rasistom zato što mu nisam dala 12 bodova, a peva čovek kao zmaj. Ne bih ja to stvarno da previše komentarišem. Kad ga budem videla objasniću mu lično. Mislim da je to mnogo bolje - rekla je pevačica.

