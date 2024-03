"MILION PUTA SAM BALANSIRALA IZMEĐU NJIH" Sofija Šašić otkrila šta sve mora da radi zbog Lukasa i Sonje: Dolazimo u sukobe sada...

Sofija Šašić je u jednoj emisiji otkrila je mnoge detalje o svom odrastanja, a jedan od brojnih segmenata iz njenog života je odnos majke Sonje Vuksanović i folk zvezde Ace Lukasa.

- Milion puta sam balansirala između njih. Ja sam vrlo realna. Naravno da ću uvek biti na ženskoj strani, pogotovu na strani moje majke, to se ne dovodi u pitanje. Ali, kada ona u nekom momentu pretera, a on je u pravu, onda sednem sa njom i kažem: "Mama, polako, mislim da grešiš i mislim da je on u pravu za to i to." Ali isto tako umem i sa njim da se posvađam kad znam da je debelo pogrešio i kada nije u pravu - rekla je Sofija i objasnila zašto ona dolazi u sukob sa Lukasom.

foto: Printscreen

- Ne dolazimo mi više u sukob zbog mame i njega, nego dolazimo u sukobe sada kada je tu Viktorija koja je velika devojčica i koja je prioritet svima nama. Oko nje uglavnom. To su neke sitnice, ali kada se te sitnice skupe... Viktorija, na primer, ide na jahanje, ima svog konja, to je njena najveća ljubav. I sada se dogovorimo po danima ko je kako vozi. Pritom mi smo svi puni obaveza. I onda on kaže da ne brinemo, da će on da je odveze. Međutim, on zaboravi ili ima neko snimanje u tom momentu organizovano ili je baš tada odlučio da snima pesmu, spot, štagod. To je katastrofa dok njega uhvatiš. I onda kad mi pukne... Kažem mu:"Samo mi reci na vreme, nemoj više da me dovodiš u ove situacije!" Onda Viktorija plače što neće stići na čas, na primer. Ona je zaista mnogo odgovorna osoba.

Šašićka je pored ovih porodičnih detalja pričala i o svom ocu sa kojim je pokazala nikada viđene fotografije i po prvi put priznala zašto punih pet godina nije pričala sa njim.

foto: KURIR

- Zamerila sam mu njegovo ponašanje i njegovu promenu ponašanja prema meni onog momenta kada je on našao nekog sa kim će da živi i sa kim će da provede ostatak života - bila je iskrena lepa Sofija.

Republika / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:21 Sofija Šašić i Sonja Vuksanović stigle na koncert Dragane Mirković