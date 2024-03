NAJVEĆOJ TRAUMI IZ DETINJSTVA KUMOVALA JE DRUGARICA: Neprijatna situacija koja je ostavila trag, a zbog ovoga i dan danas reaguje

Sanja Vučić je više puta govorila o detinjstvu i borbi sa vršnjacima sa kojima je imala probleme zbog viška kilograma, a za njenu najveću traumu iz tog perioda, zaslužna je njena tadašnja drugarica. Jedan neprijatan događaj naime posebno je ostao urezan u pevačicinom sećanju:

- Bila je jedna situacija, sa drugaricom, tada su počinjale društvene mreže i taj način dopisivanja jedni sa drugima. Tu zapravo i nije bilo fotografije na profilu niti je postojao bilo kakav način da ti shvatiš sa kim se dopisuješ – započela je pevačica priču i nastavila:

- Meni je navodno počeo da piše neki momak. Ja sam tada bila jako srećna jer me dečaci dotad nisu primećivali na taj način. I posle izvesnog vremena, kada sam se ja njoj otvorila i kada sam joj pričala da se sviđam nekom momku, ona je meni priznala da to nije momak, da je to bila ona. Mislim da je to bilo jako traumatično za mene da opet shvatim da neko nije iskren prema meni, da nije iskren prijatelj.

Nekadašnja članica grupe Hurricane priznala je nedavno i da joj se i danas često dešavaju neprijatne situacije i to čak na nastupima, i to najčešće od mlađe publike.

- Inače znam sve pesme koje idu i više ni ne razmišljaš o tekstu, melodiji i ja vrlo često dok pevam, mislim o nekim trećim stvarima. Gledam koga ima, uglavnom razgledam okolo i desilo se par puta neki klinci mi pokazuju srednji prst i tako to. Uglavnom volim da reagujem na te stvari, jer je to nekultura, ako ti nije lepo, idi kući. Uvek sam u fazonu „Hajde, sad ti mali, ili ćeš sam napolje ili će da te isprate“. Dešavalo se da su ljubomorne devojke, gledaju ispod oka, kao gledaju u mene, šapuće drugarici pa se smeje, to mi je fuj – ispričala je Sanja.

