"ŠTO SI ČAČKALA USTA? KADA TO VIDIM, GLAVA ME ZABOLI! Žika osudio ćerku takmičarke zbog estetske korekcije: Ružno je na kilometar

Posledne izdanje emisije "Nikad nije kasno" bilo je izuzetno interesantno, a došlo je i do jedne do sada neviđene ituacje za taj šao.

Domaćin Žika Jakšić nije se libio da iskritikuje ćerku takmičarke Ivana Stojović Leonardu, koja je došla da podrži majku, i to zbog korekcije povećanja usana.

foto: Printscreen/Grand Online

– Iskritikovao sam te. Imaš devetanest godina. Što si čačkala ta usta? Ja to kada vidim mene mozak zaboli. To što vi mislite da se ne vidi što pumpate ta usta, ne da se vidi, nego se vidi na kilometar. To što mislite da je lepo, ne da je ružno nego je ružno na kilometar. Ti sigurno nisi mogla da se izboriš sa njom, ne kažem ni da bih ja, ali treba da se borimo. Vidi kako si lepa devojka, prelepa si, nemoj da te vidim više, ne treba ti to– rekao je Žika sa kojim se složila Gordana.

foto: Printscreen/Grand Online

Nakon što su učesnice otišle sa scene, Žika je zatražio pažnju svih i obratio se Gordaninoj ćerki Leonardi.

– Imam osećaj da sam bio pregrub prema Leonardi. To zaista mislim što sam rekao, ali sam za najansu bio grub pa ću da te častim. Ajde lutko na binu, častim te nastupom na velikoj sceni pošto se baviš pevanjem, evo odaberi pesmu, tvoja je scena– oduševio je sve Jakšić.

Kurir/Grand/preneo: I.L.

Bonus video:

02:46 Žika Jakšić održao spektakularan govor za svoj rođendan