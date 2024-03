ISAK ŠABANOVIĆ OTKRIO PLANOVE NAKON ZVEZDA GRANDA: Progovorio o Žiki Jakšiću i priznao: Opet će mene da pukne...

Isak Šabanović za domaće medije progovorio je o planovima posle takmičenja Zvezde Granda i priznao zašto je nakon toliko godina odlučio da se potpuno tranformiše.

- Evo jutarnju kafu pijem. Ja sam odavno objasnio da prvo sam popijem kafu. Bio sam nešto u prolazu i onda sam svratio da jedem i pijem, kad ono eto vas – raspoloženo je rekao pevač.

Isak je otkrio svoje planove za budućnost zbog kojih će fanovi biti oduševljeni, a još uzbudljivije je to što mu pesmu priprema jedan od najboljih kompozitora.

– Izašao sam upravo iz studija, Mare Milošević mi sprema pesmu. To je sad u nekom miksu i sad se radi spot i ako Bog da, eto nam hita. Ne znam tačno kada, Mare se tu najviše pita, tako da neću više da ja mešam svoje prste – rekao je on.

U potezu koji je iznenadio mnoge, Isak Šabanović nedavno je odlučio da promeni svoju frizuru nakon tri godine, a sada je otkrio razloge za ovu drastičnu transformaciju.

- Posle tri godine, lakše se pere i brže se suši. Mislio sam da sam je isčupao, ali nisam, ostalo je super. Ja sam zadovoljan, hteo sam to da uradim. Nije bilo ono hoću – neću, jeste da mi je trebalo vremena u smislu kad ću i šta ću, malo mi je bilo i žao iskreno posle tri godine. Navikli ste svi na tu frizuru, ali moji stari koji me znaju, znaju me ovakvog. Tako da ne znam, opet će mene da pukne da opet pustim kosu. Eto, kosa je tu da raste i da se krati Bogu hvala – rekao je on.

Nedavno se našao u žiriju emisije „Nikad nije kasno“ kod Žike Jakšića, te je otkrio ne samo kako je biti deo žirija, već i kakav je Žika privatno.

- Meni je super bilo tamo. Naravno, bio sam pod tremom uvek, ali zato što ja ne volim da pričam ko kako peva, pogotovo starijim ljudima od mene. Ali već mi je bio drugi put da sam žiri i onda sam se malo opustio. A što se Žike tiče, to je jedan kralj, pogotovo privatno. Ne mogu sad da kažem da se stalno družim s njim, ali kad imam tu privilegiju, kao sad na primer na njegovom rođendanu – ispričao je, zatim dodao kako se proveo na rođendanu kod Žike Jakšića:

- Bilo je super, meni top. Ja sam skoro tri godine u Beogradu i tri godine sam na njegovom rođendanu, tako da ja to pratim tradicionalno. Uvek mi je puna duša, kada me svake godine pozove ponovo.

