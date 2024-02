POJAVIO SE U MUZIČKOM TAKMIČENJU I CEO BALKAN JE POLUDEO ZA NJIM! Sada se sve stišalo, a on priznaje: Krao sam u prodavnici

Pevač i nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja „Zvezda Granda“, Isak Šabanović, otkrio je da je tokom detinjsta bio nestašan kao i gotovo svako dete.

Ipak, jednim priznanjem mnoge je ostavio u šoku, budući da ono što je radio kao dete zapravo nikome ne liči na njegov postupak.

Isak je, naime, otkrio da je sa drugom decom želeo da napravi šalu, te je ukrao čokoladicu iz prodavnice, ali mu to niko nije zamerio.

- Krao sam kao mali, ali to je bilo ono ukradeš čokoladicu i pobegneš. Nisu me nikada uhvatili, ali su možda znali, bila je jedna prodavnica ispred kuće, svaki dan sam tu kupovao. To su bila dečija posla - priznao je pevač.

Podsetimo, Isak je postao popularan u javnosti upravo tokom takmičenja u kom se pojavio, a gde je iz emisije u emisiju davao svoj maksimum.

S tim u vezi, pevač je gotovo odmah po završetku takmičenja počeo da nastupa, a samim tim i zarađuje pozamašne svote novca o čemu je jednom prilikom i javno govorio.

- Objasnio sam da kada mi kažu kako mi je lako da budem pevač jer imam para i pevam, a oko mene su stalno žene. Ljudi ne znaju kolka je to muka. Ja živim za to da pevam, ali ljudi ne znaju da recimo treba da otputujem odavde do Makedonije punih 8 sati, i isto mi je toliko potrebno da se vratim, a pevam samo 2 sata. Pomišljaju mnogi da je to ne znam šta. Može lepo da se zaradi, može sve, ali svi misle da je to puta tri nego što jeste – ispričao je Šabanović.

