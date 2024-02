ALEKSANDRA MLADENOVIĆ I ISAK ŠABANOVIĆ NA ISTOM MESTU! Sreli se na rođendanu Žike Jakšića, evo kako je protekao susret

Aleksandra Mladenović sinoć se na 60. rođendanu Žike Jakšića našla na istom mestu sa svojim bivšim partnerom Isakom Šabanovićem s kojim nije u najboljim odnosima.

foto: ATAImages

- Aleksandra se na rođendanu pojavila u društvu svoje kume i koleginice Vanje Mijatović. Ona uopšte nije znala da će tamo biti i Isak, sa kojim ne razgovara od raskida. Odmah je otišla na potpuno drugu stranu. I Isak je nju primetio, ali nije prišao da se pozdravi sa bivšom devojkom. Nekoliko njegovih drugova mu je reklo da ode i da joj se javi, ali on to nije želeo, jer kako im je rekao, "odmah bi počele da se prave neke priče, a on to ne želi" - ispričao nam je izvor sa lica mesta.

Podsetimo, Aleksandra i Isak raskinuli su posle samo četiri meseca zabavljanja, za Kurir je izjavila da je Isak bio "njena najveća greška".

foto: ATAImages

- Nema zle krvi među nama, stvarno. Prosto, ne želim nikakav kontakt sa njim. Od svih momaka sa kojim sam bila do sada, on je moja najveća greška. To slobodno mogu da kažem. Znam da će svi ovo sada preneti. On je moja najveća greška, zato što on zna o čemu ja pričam. Neće njega ovo što sam rekla sada iznenaditi. Nisam raspoložena da pričam o tom prethodnom iskustvu. Lično sam ja izgovorila da ne želim kontakt sa Isakom i stojim iza toga. Želim mu sve najbolje u životu, samo što dalje od mene. Ne želim da otvaram tu temu, verovatno shvatate da me je povredio, čim ovako govorim - zaključila je ranije Aleksandra za medije.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

