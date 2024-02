ŽIKA JAKŠIĆ PROSLAVLJA ROĐENDAN A GOSTI SU MORALI DA DONESU KOVERTE! Dao im uslov, a ono što će uraditi sa novcem će vas šokirati

Žika Jakšić proslavlja svoj jubilarni 60. rođendan, a tom prilikom okupio je veliki broj poznatih ličnosi u jednom prestoničkom restoranu.

Među zvanicama našli su se se Aco Pejović sa suprugom Biljanom, Saša Matić sa ženom, Snežana Đurišić sa svojim partnerom, Boba Živojinović, Ivica Dačić, Neda Ukraden, Željko Samardžić i mnogi drugi.

foto: Nenad Kostić

Međutim, ono što je zanimljivo jeste to da su svi gosti kao poklon doneli koverte sa novcem. Žika je svojim prijateljima i saradnicima rekao da mu za rođendan ne donose poklone, već isključivo novac, koji će donirati u humanitarne svrhe, i time oduševio sve.

Inače, Jakšić je jednom prilikom istakao da se ničega ne stidi i da nema problem da u pokazuje emocije, kako privatno, tako i u emisiji.

foto: Nemanja Nikolić

"Ne zameram sebi ništa, to sam ja i nemam čega da se stidim. Sve je za ljude, bilo da je reč o pokazivanju emocija, o usponima i padovima koji su sastavni deo svačijeg života, pa i mog. Jednostavno pustim da me atmosfera na snimanju ponese i kada osetim trenutak da treba da svojim primerom i pričom ohrabrim ili nasmejem ljude, ja to i uradim. Često napravim šalu i na svoj račun, jer sve je to balans emocija i osećanja, ali prvenstveno je bitno da zabavimo gledaoce, a da ne budemo ni vulgarni, ni bezobrazni. Šalimo se, igramo, jer su emocije poseban deo ove emisije i tako će ostati", rekao je jednom prilikom.

Kurir.rs/ Blic / Preneo: M. J.

