BUCKA IZ ZVEZDA GRANDA DOGURALA DO 147 KG, A ONDA SAZNALA DA JE IZBAČENA IZ ZG! Smršala 40 KG uz ovaj JELOVNIK, sad je RIBETINA

Pevačicu Slađanu Đorđević je publika zavolela u takmičenju "Zvezde Granda", a kaže da su za njen nadimak Bucka "krivi" Saša Popović i Žika Jakšić.

"Rekli su, hajde da te zovemo Bucka, bolje Bucka nego da te zovu debela. Meni to tada nije smetalo, bila sam potpuno drugačija", ispričala je pevačica u emisiji RTS Ordinacija.

U startu gojazna, Slađana je u periodu od deset godina nakon takmičenja dogurala do 147 kilograma.

"Dok sam imala tu kilažu, bilo me je sramota da kažem koliko imam kilograma. Godine 2016. kada sam stala na vagu, imala sam 147 kilograma. Tada nisam ni bila svesna koliki problem sam imala, a u to stanje sam došla zbog nekih emocionalnih stanja i to je bilo opsesivno-kompulzivno prejedanje", navodi pevačica Slađana Đorđević i dodaje da su prošle dve godine otkako je uspela da prevaziđe želju za prejedanjem.

Slađana se borila protiv gojaznosti na razne načine. Prvo je posegla za jednom dijetom iz ranijih dana.

NJEN JELOVNIK SE SASTOJAO OD TRI OBROKA I DVE VOĆNE UŽINE: Doručak: ovsene ili ražane pahuljice (2-3 kašike) sa malo kiselog mleka i orašastim plodovima ili 1 sendvič sa malo šunke i komadom sira i neka salata (integralni ili tamni hleb) ili 1-2x nedeljno 1 jaje uz parče hleba ili proje i malo sira ili salate. Užina: 1 jabuka ili 1 kruška (koštunjavo voće uglavnom, banane je izbegavala zbog šećera) foto: Shutterstock Ručak: kuvana jela bez zaprške sa 1 kriškom tamnog hleba i salatom. Ovde su dolazila u obzir i mesa sa roštilja: piletina, ćuretina ili teletina. Svinjsko meso je izbegavala zbog masnoća (ili kuvano ili pečeno, ali nikako prženo Ili pohovano). Ako bi jela meso, to bi bilo 200-250 grama uz salatu i hleb. Što se tiče kuvanih jela, izbegavala je mahunarke: pasulj, grašak, boraniju (to je jela jednom u 2 nedelje). foto: Shutterstock Jela je sladak kupus, tikvice sa mesom, punjene paprike (ali bez krompira i pirinča koji je potpuno izbacila, kao i testenine), čorbu od karfiola, spanać, musaku od karfiola ili tikvica (ali ne pohovanih). Užina: opet voćna Večera: pasta sa tunjevinom (ovde jedino mogu integralne testenine ) ali da sve to ne bude više od 200 grama zajedno, ili kukuruz sa tunjevinom, ili kačamak od 5 kašika brašna I kiselo mleko, ili projica od doručka sa namazom i kiselim mlekom, pita od pečuraka i jogurt... Grickalice, slatkiši, sokovi, alkohol su bili apsolutno zabranjeni, a dozvoljeni kafa, čaj i limunada bez šećera, a povremeno i kisela voda.

Međutim, ni posle dva meseca, uz redovne treninge tri puta nedeljno, Bucka nije uspela da smrša ni gram.

"Trener je mislio da nešto varam", kazala je pevačica svojevremeno za Glossy.

Analize su pokazale da joj je hormon štitne žlezde smanjen kao i tromesečni šećer, a antitela štitne zležde malo povišena. Pošto lekari nisu smatrali da su vrednosti toliko promenjene da je potrebna terapija, Bucka se okrenula hrono ishrani. Uspela je da mršavi dva do tri kilograma mesečno.

Do marta 2018. godine uspela je da oslabi još 18 kilograma, bila donekle zadovoljna, ali je htela još da smrša. Rešila je da proba keto ishranu.

Prvo je sastavila jelovnik sama, a onda od velike količine proteina, kako kaže. Zatim je potražila i stručnu pomoć.

"U ketozi sam bila tačno 14 dana i za to vreme sam smršala 11kg. Nestvarno zar ne? Međutim količina moje sreće je pala u vodu kad sam dobila bolove u bubregu, I analize koje se rade na 7 dana pokazale su da imam početak oštećenja bubrega", ispričala je Bucka.

Vratila se na kombinaciju stare dijete i hrono ishrane. Do 2022. godine, ukupno je smršala 40 kilograma.

"Ne zaboravite: kad dijeta `ne radi` problem je endokrina... I, naravno, ne odustajte nikada", poručuje pevačica.

