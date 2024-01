MUKE ŽENA OGNJENA AMIDŽIĆA U TRUDNOĆI! Mina se požalila i otkrila da je svaki dan borba, a evo gde je voditelj zatiče u 3 UJUTRO

Voditelj Ognjen Amidžić čeka dete sa svojom suprugom Minom Naumović Amidžić, sa kojom se nedavno venčao u tajnosti.

Mjina je veoma aktivna na društvenim mrežama, a se nedavno požalila da je prehlađena, te je objavila fotografiju kako se inhalira usred noći. Međutim, sada je na storiju objavila da je to i dalje drži, a potom otkrila da je već duži vremenski period bolesna.

"Prehlada dan 337. Za sve vas prehlađene saputnike", poručila je ona i svojim pratiocima preporučila seriju koju trenutno gleda.

Buduća mama je potom i priznala da veoma malo spava i da je budna noću, kada po svemu sudeći i jede malo više. Naime, podelila je fotografiju mace kako jede uz poruku: "Ja kada me ukućani zateknu kako jedem pa se pravim luda i mrtva".

Podsetimo, Ognjen i Mina nedavno su otkrili da su se tajno venčali, kao i da su odabrali ime bebe, ali da još ne žele da otkriju javnosti.

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to sto je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laze, da znate (smeh). - rekao nam je Ognjen.

