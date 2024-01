"ZALJUBLJEN SAM, ALI NIŠTA OD ŽENIDBE" Žika Jakšić iskreno o bivšim suprugama i odnosu sa sinovima: Moj život nije šoubiznis!

Privatni život producentai voditelja Žike Jakšića oduvek je intrigirao javnost, mada kako sam kaže, on u tome ne vidi nikakvu intrigu.

U mladosti ste radili kao spasilac na bazenu, vodili restoran u Nemačkoj gde ste i doživeli finansijski krah i o tome ste javno i vrlo otvoreno pričali. Ipak, uspeli ste da se oporavite i vrlo brzo osmislite danas jedan od najgledanijih projekata „Zvezde Granda“.

Kako vam je to uspelo?

„Kada vam se desi nešto nepredviđeno, kada vam ne ide, kao što se meni dešavalo u životu, morate da nađete snage da prihvatite situaciju u kojoj ste. Onda sednete i napravite jedan dugoročni plan, jer morate da shvatite da to što vam se desilo preko noći nećete moći za noć i da ispravite. Nogu slomite u trenutku, u sekundi, ali je lečite mnogo duže. Isto tako je i sa svim padovima u životu. Meni je trebalo desetak godina da se oporavim od jednog velikog pada. Došla je ideja za ‘Zvezde Granda’, nov životni put. Sada sam zadovoljan, živim stabilno, imam neku sigurnost i imam radost u životu.“

Radost u životu pričinjavaju vam i sinovi Andrija i Dušan. Stalno ističete koliko ste ponosni na njih, pogotovo na uspeh starijeg sina koji je najmlađi enolog u Evropi, a tu je i mlađi koji beleži sjajne rezultate u školi.

„Moram da priznam da sam preponosan. Andrija, moj sin iz prvog braka, je rođen u Nemačkoj, tamo je završio školu. Moje prva supruga Snežana i ja smo se razveli kada je on imao šest i po godina. Naravno, ja sam uvek bio tu za njega, ali sam se preselio u Švajcarsku, pa u Srbiju i zato su naša viđanja bila ograničena ali je ta veza uvek postojala. On je od 16. godine pošao u srednju školu za vinarstvo i od tad je u vinogradima i vinskim podrumima. Nakon te srednje škole, radio je dve godine u jednoj nemačkoj vinariji kao tehnolog, zatim upisao Fakultet za enologiju i završio ga je 2017. kao najbolji student u poslednjih 25 godina na tom prestižnom Univerzitetu. Eto, tamo gde studiraju deca iz cele Evrope, najbolji student je bio Andrija Jakšić iz Srbije. Andrija je sada ovde, došao je u Srbiju da živi i sada živimo pod istim krovom. Bog mi je omogućio da steknem i da se skućim i da u toj kući on ima svoj stan, tako da smo sada zajedno i nadoknađujemo sve ono vreme kada smo bili razdvojeni. Moja velika sreća je i moj sin Dušan koji ima 12 godina. I dok je Andrija danas odrastao, zreo i samostalan čovek, Dušan se još uvek razvija u svakom smislu. Njih dvojica su skoro svakodnevno u kontaktu. Dušan je osnovac i o njemu vodi računa moja bivša supruga i njeni roditelji kojima sam jako zahvalan.“

Bivše žene ste nekoliko puta i pozdravili u emisiji „Nikad nije kasno“, tvrdeći da imate sjajan odnos. Da li je zaista tako?

„A zašto ne bih imao dobar odnos sa bivšim ženama? One su bile moj izbor u određenom periodu života, a uspeli smo da zadržimo dobar odnos jer smo racionalne i zrele osobe. Niko nikog nije toliko povredio da to ne može da se prevaziđe zbog zajedničkog cilja, da zbog našeg poraza ne trpe naša deca. Večno smo povezani kroz naše naslednike i ja ću im uvek biti zahvalan na tome što su mi podarile moje najveće bogatstvo. Smatram da supružnici posle razvoda treba da ostanu u kontaktu i međusobnom uvažavanju zarad dece i zarad njih samih. Nositi gorčinu u sebi može da bude put u opaku bolest. I sa prvom i sa drugom suprugom sam ostao prijatelj. Tu smo da pomognemo jedno drugom, ne samo deci. Ja sam uvek tu za pomoć i savet, a siguran sam da bi i one meni pomogle.“

Piše se da ste ponovo zaljubljeni, da li je to tačno? I da li ste spremni i da treći put stanete na „ludi kamen“?

„Svi imamo neke krugove u životu. Možeš da budeš poslovno i finansijski uspešan, možeš hiljadu stvari da završiš, ali ako nemaš zatvoren i taj emotivni krug, nikav uspeh i novac nemaju smisao, jer onda u suštini nisi izbalansiran kao osoba. U redu je i ljubav prema deci, poslu, novcu, prema drugim stvarima, to se podrazumeva, ali morate da imate i taj svoj najsebičniji osećaj ljubavi prema sebi i da vas neko u tom emotivnom delu prihvati i voli, da bi uspostavili taj unutrašnji balans koji često nemamo u životu. Zato kažem da često šetamo ne izbalansirani. Ja sam stalno zaljubljen, u svoj posao, u život, u ljude, u svoju decu. Ljubav je svuda oko mene, a naučio sam da volim i sebe. Naravno, živim u ljubavi i prema ženama i nikada mi te ljubavi ne nedostaje. Jednostavno, mislim da trenutno nisam za brak, lepo mi je i ovako, jer sam se već dva puta ostvario i kao muž i kao otac. Nikad ne reci nikad, ali sada o tome, iskreno, ne razmišljam. Probao sam dva puta, video sam da mi to ide jedno vreme, pa mi onda ne ide.“

