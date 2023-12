MLADI PEVAČ OSTARIO PREKO NOĆI! Isak Šabanović osedeo pa poručio: "Sad sam kao Halid Muslimović!" HIT IZJAVA

Bivši takmičar „Zvezda Granda“ i jedan od traženijih pevača iz takmičenja, Isak Šabanović, osedeo je preko noći.

Isak se nedavno sve iznenadio sedim pramenom, za koji su mnogi mislili da je deo njegovog novog imidža. Međutim, priznao je da je očigledno to posledica stresa.

foto: Printscreen/Hype TV

-Imam sedi pramen i baš neću da se farbam (smeh). Sad da li je od stresa ili već čega, ne znam, ali znam da Halid Muslimović i ja imamo isti pramen (smeh). U poslednje vreme stalno naručujem pesmu „Zašto su ti kose pobelele druže“, skoro sam je čuo i već počeo da je sviram– rekao je Isak i dodao da su ga stihovi ove numere potpuno dotukli.

-Kaže ‘Zašto su ti kose pobele druže, zar i tebe nešto u životu muči’, aaa, knedla u grlu mi je stala– istakao je Šabanović prisećajući se stihova.

Na pitanje da li je lako biti Isak Šabanović i kako se nosi sa popularnošću, odgovorio je kroz osmeh:

foto: Ana Paunković

-Da je Isak biti lako, Isak bi bio svako. Ko kaže da popularnost ne prija, laže. Meni je to super. Prepoznaju me svuda, svi su u fazonu kao ‘Evo ga’ i ako mi nekad neko kaže da sam seljak, ipak me je prepoznao.

Od kad se preselio u Beogradu Isak voli da šeta sam. Kaže, na taj način sređuje misli, a na pitanje da li je uspeo da ih sredi, odgovara opet sa osmehom:

-Sređujem ih i dalje, sređivaću ih čitav život sto posto. Šetnja je uglavnom pored reke i zbog toga mi je Beograd zahvalniji jer ima mnogo lepih mesta. Volim da šetam, da razmišljam, da se opuštam, da smišljam ideje. Svašta mi kreativno tada pada na pamet.

foto: Nemanja Nikolić

Inače, on svojim repertoarom ume da ostavi sve u čudu.

–Nije samo rokenrol na svirkama, čak se i menadžer iznenadi kad počnem da pevam Cecu, Brenu. Ozbiljna firma, šta da radim (smeh)-zaključio je Šabanović.

Kurir.rs/Grand/Prenela: K.M.

Bonus video:

48:43 Isak Šabanović: Muzika ima ograničenja!