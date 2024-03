NAKON VIŠE OD MESEC DANA, ANA BEKUTA SE VRAĆA U ZVEZDE GRANDA: Pevačica nastavila probe sa takmičarima (FOTO)

Nakon više od mesec dana, pevačica Ana Bekuta vraća se u sudijsku stolicu najgledanijeg takmičenja na Balkanu „Zvezde Granda“.

foto: ATA images

Da je ova vest tačna, otkrili su njeni takmičari koji su juče na društvenim mrežama podelili fotografije i video snimke sa mentorske probe koju je vodila upravo Ana.

foto: Printskrin/Instagram

Kako smo mogli da vidimo, njeni kandidati su vredno vežbali u Grandovom studiju, dok ih je Ana sa osmehom bodrila.

Podsetimo, u nekoliko emisija, Anu je zamenio Dragan Kojić Keba koji se odlično prilagodio novoj uloozi člana žirija u „Zvezdama Granda“.

foto: Nemanja Nikolić

- Kandidati su super. Uspeo sam, nadam se da upijaju ono što im pričam stalno, a to je da kanališu energiju i da rasporede svoju psiho-fizičku snagu. Treba do poslednje sekunde igrati utakmicu, odnosno, pevati. Rekao sam im da sam i ja prošao sve ono što oni sada prolaze, u mnogo manjem obimu. Dok sam živeo u Loznici takmičio sam se u okolnim gradovima i selima, pet godinama sam pobeđivao. Ja sam se takmičio sa 14 godina, a tada su mi se tresle pantalone od treme, potpuno ih razumem, isto sam i ja imao žiri koji me je ocenjivao. Nije sigurno bio stručan kao ovaj sada, ali sam ja drhtao pred njima – dodao je Kojić.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:10 Ana Bekuta pozvala Milicu Pavlović u stan