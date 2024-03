DUNJA ILIĆ VIDELA BRATA NAKON 28 GODINA: Pevač otkrio detalje emotivnog susreta "Nismo se sećali jedan drugog"

Pevač Nikola Kolani Stefanović otkrio je da se sa sestrom Dunjom Ilić video nakon tri decenije, a njihov susret je bio emotivan.

- Dunja i ja smo se spojili. Inače sam intuitivna osoba i znao sam da će nešto da se desi i da će ona meni da se javi. Prošlo je nekoliko dana od mog gostovanja u ‘Grand magazinu’, stigle su notifikacije na mrežama i njeno praćenje. Ona je sada pod imenom Ajla Begović, što nisam uopšte ni znao. Potom je objavila na svom storiju da je istina sve što sam govorio ranije i tako smo došli u kontakt – ispričao je Kolani i dodao da je susret nakon mnogo godina bio emotivan.

- Razmenili smo brojeve telefona i nakon nekoliko dana se i videli. Ispričali smo se i ukapirali, kao da se viđamo barem jednom godišnje, a ne posle 27, 28 godina. Generalno, bili smo mnogo mali i nismo se sećali jedan drugog i perioda odrastanja kod naše babe i dede. Onda smo se vremenom kroz razgovor počeli da se prisećamo nekih dogodovština – rekao je Kolani i dodao da je prvi susret bio protkan posebnim osećanjima.

- Išao sam po Dunju do kuće koja je bila od moje babe. To je bilo neko prisećanje, budile su se emocije, kao iz one pesme „“Topolska 18“ – rekao je Kolani.

