SUVI BLAM MAJE MARINKOVIĆ: Geografija joj je slaba tačka, ali pitanja o životinjama RAZBIJA, poslušajte HIT ODGOVOR (VIDEO)

Maja Marinković potkovana je informacijama i iskustvom o temi istetskih korekcija, ali kada je u pitanju osnovno opšte obrazovanje, to nije slučaj.

foto: Printskrin/Instagram

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak nastao u "Eliti 7", na kojem je Marinkovićeva imala zadatak da nabroji ptice, a tom prilikom, osim što je za flaminga istakla da je "ono na naduvavanje za bazen", kao pripadnike grupe ptica, navela je i pčele, ose, bumbare i komarce.

No, tu nije sve, Maja je na pitanje: "Šta je dete od koze?", odgovorila sa: "Ovčica", nakon čega su svi prisutni prasnuli u smeh.

Podsetimo, Maja Marinković nikada nije krila šta je sve radila na sebi i da je promenila lični opis u odnosu na prvo pojavljivanje u javnosti. Poslednju intervenciju koju je uradila pred ulazak u rijaliti je korekcija pozadine, a nedavno je izjavila i kakvi su planovi za budućnost.

foto: Printskrin/Instagram

- Kad je bila žurka pre neki dan gledala sam se u ogledalu. Razmišljala sam kako bi mi bilo da mi je struk manji i reklo bi se da bih bila prava lutkica! Možda ću da izvadim rebro jedno kad izađem napolje. Tako bi mi bilo mnogo bolje, a iskrena da budem, i bez toga sam prava bombica! Ne znam samo šta bi mi otac rekao sad da me čuje. Mislim da bi to bila jedina stvar za koju bi rekao ne. Ovako mi je sve dozvolio, ali to, baš da vadim kosti iz sebe, to ne bi pustio - rekla je starleta, a cimeri su je u neverici posmatrali i pričali da je sad već otišla predaleko sa operacijama.

