"PRIČAMO NA NAŠEM JEZIKU, NIKO NAS NE RAZUME" Izvorinka i Goca Stojićević o dugogodišnjem prijateljstvu: Nikada se nismo posvađale

Izvorinka Milošević otvorila je dušu i progovorila nakon uspešnog nastupa u jednoj beogradskoj kafani u kojoj je nastupala i Goca Stojićević.

Izvorinka je na početku se potsetila vremena kada je muzika bila cenjenja, kvalitetnija, kada su se organizovale velike turneje, te otkrila kako i zašto je ostala dosledna svom muzičkom stilu, melosu istočne Srbije.

- Na samom početku karijere oformili smo jednu grupu Slađana Milošević, Mikan Obradović i ja, koja se zvala ''Mikan i rođaci''. Tri totalno različite perone. Slađana rok pevačica, on etno muzikolog i ja kao početnik koji je pevao pesme Istočne Srbije. Posle se desio život i svako je otišao na svoju stranu. Ja sam se tada opredelila za Istočnu Srbiju. Divni počeci i lepa sećanja, ali se opet vraćam na početak... Ako si uporan, imaćeš dobre ljude oko sebe, znaš da pevaš, eto te folmure, tako je bilo nekada. Sada je za sve potreban novac. Sve mora da se plati, nije lako. Moraš platiti sve, autore, reklamu, studio... Drugačija su autorska prava. Naši počeci su bili u mnogo srećnijim vremenima - rekla je Izvorinka pa se osvrnula na sina koji nije krenuo roditeljskim stopama.

- Mislila sma da će on nastaviti lozu Miše Blama, njegovog oca... međutim on nije želeo da se bavi muzikom. Ne žali za time... to je njegova odluka, bavi se IT tehnologijom, rekla je Izvorinka.

Razgovoru se pridružila i Goca Stoićević koja je rekla da prijateljstvo sa Izvorinkom traji već decenijama.

- Od kad znam za sebe, znam i nju. Mi možemo jednoj drugoj da kažemo šta god i samo mi to možemo da razumemo. Nikada se nismo posvađale. Interesantno je da pričamo na našem jeziku "Nidišu"... To je naš interni jezik koji niko ne razume - rekla je Goca i demonstrirala sa Izvorinkom.

Goca je takođe progovorila o svojim vanvremenskim hitovima:

- Pesmama sam se ponosila. One nisu u tom trenutku bile hitovi... Nisu nagoveštavale euforiju, da će biti prihvaćene, ali polako su se one izdvajale i postajale hitovi. Nisam ni slutila da ću posle 20, 30, 40 godina da budem tako zapamćena i priznata. U svakom slučaju mi je drago - dodala je ona u "Premijera Vikend Specijalu".

