"SRAMOTA ME DA OTKRIJEM KOLIKO JE MLAĐI" Pevačica se zaljubila u momka koji ima godina KAO NJEN SIN: To je katastrofa...

Pevačica narodne muzike Izvorinka Milošević pre nekoliko godina je otkrila da se zaljubila u mlađeg muškarca, ali da mu nije dala šansu jer nije mogla da prihvati činjenicu da bude sa dečkom koji ima godina gotovo kao njen sin.

- Zar meni u ovim godinama to da se desi? Mnogo mi se svideo, takav šarm i harizma, a mnogo je bio mlađi. Sramota me je i da izgovorim koliko. Užasno je mlad. Postoji pristojna granica - priznala je Izvorinka tada.

- Ja imam sina koji je malo mlađi od njega. Moj sin treba da pogleda tog prelepog i preumetničkog muškarca - poručila je pevačica i istakla da toj ljubavi nije dala šansu.

foto: Kurir Televizija

- To je katastrofa, moj sin bi se mene odrekao. Ja nisam imala samopouzdanja. Ispričala sam sinu, on nije ništa rekao. Tom muškarcu se više neću vratiti, to nema šanse.

Inače, sin pevačice se oženio pre nekoliko godina. Izvorinka je tada na društvenim mrežama podelila fotografije sa venčanja u Botaničkoj bašti u Beogradu, te čestitala sinu i snajki.

Podsetimo, Izvorinka Milošević sina Davida dobila je u braku sa pokojnim džez muzičarem Mišom Blamom.

kurir.rs/blic/preuzeo I.L.

Bonus video:

00:15 Mlada najveselija na veselju