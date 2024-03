BURNA ŽIVOTNA PRIČA SLAĐANE MILOŠEVIĆ: Od rok princeze do nepoželjne osobe - a zbog jednog fana povukla se sa scene

Aleksandra Slađana Milošević, koja je preminula posle kraće bolesti u 69. godini, rođena je 3. oktobra 1955. godine u Beogradu. Odmalena se videlo njeno interesovanje za muziku, a već kao devojčica krenula je na časove klavira.

Slađana Milošević zbog lošeg zdravstvenog stanja bila je prošle godine u bolnici koju je samoinicijativno napustila. Ekipa Kurira ju je tad sačekala ispred zdravstvene ustanove, kada nam je ona ispričala zbog čega se odlučila da to uradi.

Slađana je više od 40 godina bila prisutna u javnosti i u kontinuitetu izaziva pažnju kako zbog svojih pesama i muzike tako i zbog privatnog života, ali i zbog skandala koji su je pratili i ako to ona nikad nije želela.

Poznata rokerka izazivala je šokantne reakcije kod publike otkako se pojavila na sceni. Dok su je jedni obožavali, drugi su bili spremni na sve da bi privukli njenu pažnju. Ona je na početku svoje karijere doživljavala je ekstremne i brutalne neprijatnosti koje su joj vrlo često priredivali njeni obožavaoci, a jedna od najbizarnijih situacija bila je kada je njen fan pokušao da se ubije posle koncerta!

- Taj incident bio je u blizini Splita. Posle nastupa, ekipa je kolima krenula nazad, ali sve vreme su ih pratila dva automobila, pretičali su ih, usporavali, zastajkivali. A onda je jedan od ta dva auta namerno preleteo liticu i pao u provaliju! Slađana je naterala svog vozača da zaustavi kola i sama sišla u provaliju i izvukla čoveka iz olupine. Na svu sreću, taj čovek je preživeo, ali je ona to veoma emotivno doživela. Povukla se iz javnosti, nije je bilo nekoliko godina na sceni.

Ona je o tome pričala u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji. Tada je objasnila da nije bila pripremljena na takve reakcije ljudi na njenu pojavu, ali da je kasnije shvatila zbog čega se to dešavalo.

- Kad sam se pojavila na sceni, nastala je histerija koja je u trenutku presekla tu letargiju i uspavanost, jer smo predugo živeli pod komunističkom anestezijom. U mom slučaju je sve bilo ekstremno, nije bilo ravnodušnih. Dešavalo mi se da idem ulicom, a ljudi mi govore najstrašnije pogrdne reči, bilo je čak i fizičkih nasrtaja na mene, udaranje, štipanje, čupanje kose. S druge strane, bilo je ljudi koji su me do te mere obožavali da su znali po nekoliko dana da budu ispred mojih vrata i čekaju me, ponekad se to pretvaralo u patologiju - iskrena je bila Miloševićeva.

Americki špijun

Ona je sedamdesetih i osamdesetih rušila ne samo muzičke nego i ideološke granice, zbog čega je čak proglašena američkim špijunom!

Ubrzo nakon što je krajem 1978. objavila singl "Seksi dama", politički vrh Jugoslavije proglašava je simbolom prozapadnjačke "džins" kulture i zabranjuje emitovanje njene muzike na televiziji i radio-stanicama. Zbog negativne kampanje u sredstvima informisanja Slađana doživljava nezapamćeni linč, ali u isto vreme dogada se i čudan paradoks. Dok je ljudi na ulici čupaju za kosu, udaraju, vređaju i psuju jer su o njoj čitali sve najgore u medijima, fanovi na koncertima doživljavaju svojevrsnu katarzu od njene pojave.

Posle incidenta sa fanom koji je pokušao da se ubije zbog nje, rok zvezda odlučuje da se povuče na neko vreme. Povratak na scenu usledio je turnejom po dijaspori, gde je obišla 60 gradova Nemačke, kao i mesta po Kanadi i Americi. Po dolasku u Jugoslaviju 1981. godine izriče joj se zabrana gostovanja u inostranstvu i predstavljanje zemlje u dijaspori zbog "nepodobnog" ponašanja na pomenutoj turneji. Posle opsežnih saslušanja, Državna bezbednost proglašava Slađanu američkim špijunom i počinje da vodi računa o njenom "ispravnom" ponašanju.

Godinu dana kasnije, zbog nemogućnosti da nastupa i objavljuje pesme, rokerka odlazi u Nemačku, gde je s tamošnjim muzičarima održavala koncerte i spremala novi materijal.

Fizičko nasilje

Da Slađana ima tešku i čudnu životnu priču dokazuje i to da je ni loš izbor muškarca nije zaobišao.

Ona je doživela i brutalno porodično nasilje od strane svog partenera zbog čega je završila na sudu. Na zakazanom suđenju odbila je da svedoči protiv tadašnjeg partnera, koji se sumnjiči da je bio nasilan prema njoj.

Incident, posle kog je on uhapšen dogodio se u martu 2020. godine, a Treće osnovno tužilaštvo protiv njega je podnelo optužni predlog zbog izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici.

Ipak, Slađana je je povukla neočekivani potez kada je svoje prethodno svedočenje povukla i time onemogućila da se njeno svedočenje nadalje koristi na sudu, u svrhu dokazivanja partnerove krivice.

- Nažalost, svi znaju za aferu koju sam ja imala, ali poznato je da u mojoj porodici svi na ljubav čekaju po 30 godina, tako se nadam da će i sa mnom biti. Sve može u životu da se prevaziđe, ali izdaja ne. Ne odustajte nikada od ljubavi, ona je svuda oko nas - rekla je ona tada.

Inače, Slađana Milošević je svoj prvi solo nastup je imala na festivalu "Studentsko ljeto" u Maglaju, 1974. godine, gde je osvojila "Gran Pri".

Na površinu jugoslovenske pop-rok scene isplivana je 1977. godine sa pesmom "Au, Au" i iste godine imala svoj prvi veći nastup na Koncertu kod Hajdučke česme, gde je nastupala pre Bijelog Dugmeta.

Godine 1979, promovisala je pesmu "Amsterdam", a 1981. godine nastupila na izboru za jugoslovenskog predstavnika na Pesmi Evrovizije u Beogradu i osvojila osmo mesto sa kompozicijom "Recept za ljubav".

Sa Dadom Topićem je 1984. godine snimila pesmu "Princeza", koja je prevedena i na engleski jezik, a 1989. godine je otišla u Sjedinjene Države, gde je neko vreme svirala sa grupom "Baby Sister".

Jedno vreme je bila broker na berzi, a radila je i u marketinškim agencijama. U Beograd se vratila 1995. godine.

