BILA JE U KANDŽAMA DROGE, A ON JU JE IZVUKAO IZ SVEGA: Pevačica o suprugu i borbi sa narkoticima: Bila sam vrlo sebična...

Nakon najvećih životnih borbi i nedaća, Zorica Erić danas uživa u srećnom životu i porodičnoj idili koju je izgradila sa suprugom Goranom, a danas je u njihovom domu posebno radostan dan.

Naime, oni proslavljaju dvadeset godina zajednice, povodom čega se pevačica oglasila emotivnom porukom.

– Sećam se svakog trenutka tog dana pre tačno dvadeset godina. Uselili smo se u naš skockani stančić i krenuli zajedno dan po dan. Uh, šta smo sve preživeli! Svega je bilo. Smeha, suza, ljubavi… I evo nas i dalje trajemo. Sve smo stvorili samo nas dvoje, sve što imamo je samo naše i ponosna sam zbog toga. Imamo zlatnu decu koju smo zajedno vaspitali da budu ovakvi kakvi jesu. Imamo i našeg Vuka. Imamo sve. Idemo dalje, dan po dan, do kraja života– istakla je Zorica na svojim društvenim mrežama dok su se u komentarima nizale čestitke.

Inače, pre zajednice sa sadašnjim suprugom Goranom, Zorica je bila u braku iz kog je i dobila ćerku. Zanimljivo je da je pre udaje za prvog supruga bila u vezi dve i po godine sa sadašnjim suprugom, ali ju je ostavio jer što nije mogao da podnese da bude pevačica.

Nakon toga se udala, on oženio i dobio sina, pa se ubrzo razveo. Veoma brzo se i ona razvela i iz Prijedora vratila u Srbiju. Nakon toga ponovo se spojila sa Goranom, rodila mu ćerku i danas joj je najveća podrška i oslonac u životu.

– Kada sam se udala za sadašnjeg supruga, moja ćerka je imala 4 godine, a njegov sin 15 meseci. Od prvog trenutka me zavoleo, kao i ja njega. Vaspitavali smo ih da se jedno prema drugom ophode kao brat i sestra, tako je ostalo i danas. Andrija je odrastao govoreći da ima mamu, tatu i Zoku. Čak je i u vrtiću na temu porodice nacrtao tatu, mamu i mene. Kasnije je rođena Elena, tako da smo imali troje dece u kući – započinje priču Zorica i otkriva koliko joj je bilo teško da ujedno vaspitava i svoju i suprugovu decu.

- Trudili smo se da deci pružimo sve uslove da budu srećni. Koliko sam ja volela Andriju, toliko je i Jovana (bivša supruga) volela moju decu. Funkcionišemo savršeno i dogovaramo se o svemu što se tiče dece.

U borbi sa porocima Zorici je najveću podršku pružio suprug.

- Prosto, to me je sve izobličilo u svakom smislu, i kao majku i kao ženu i kao sestru. Bila sam vrlo sebična i samo sam mislila na svoja zadovoljstva. I kada sam razgovarala sa mojom doktorkom, pitala sam je da li je to bio samo moj bezobrazluk, dođeš u tu situaciju da samo misliš na sebe. Doktorka mi je objasnila da posle toliko vremena konzumacije narkotika izubila sam vezu sa realnošću i tu vezu za druge – rekla je Zorica.

