"PESMA SE PRVO ZVALA GNEZDO KOSOVO" Braja otkrio šok istinu o Breskvicinoj pesmi: Vređa me to što ne možemo u našoj zemlji...

Dragan Brajović Braja iako se često ne oglašava o aktuelnim temama, nedavno je uoči finala za PZE izneo svoj stav koga se čvrsto drži. On je tada osudio većinu žirija koji nisu dali glasove Anđeli Ignjatović Breskvici.

Tekstopisac je u razgovoru sa medijima otkirio i da je pesma koja je izazvala ogromnu pažnju na takmičenju prvenstveno trebala da se zove "Gnezdo Kosovo" a mi vam njegovu izjavu prenosimo u celosti

Nedavno ste se oglasili povodom pesme "Gnezdo orlovo" izneli ste svoj stav. Jel i dalje stojite pri svom stavu?

- Ja uvek stojim iza svega što izgovorim, čak i kad se pokajem zbog nečega. Što se pitanja tiče, stojim iza toga da je nedopustivo u Srbiji reći bilo kome da ne može pesma da se zove "Gnezdo Kosovo" i da pesma se prvenstveno zvala tako i to je bio problem. Autori su bili prinuđeni da to promene. Zašto? Igra reči je kao prestrašna i nije politički korektno. U odnosu na koga? Nekoga ko je ukrao deo teritorije, podhranjen lažnom snagom i utemeljenjem, nekog globalističkog smeća, ja ovo govorim i to su moji stavovi. Ja sam ponosan što sam Srbin i nikada ne bih nikoga uvredio ni neku naciju, versku grupaciju...Nikad! - rekao je Braja pa nastavio.

- Vređa me to što ako ne možemo u našoj zemlji biti to što jesmo, pa gde ćemo biti. Nisam ja reagovao na Ramondu niti sam se bavio tom pesmom, devojci želim da pobedi, drugi deo na koji sam reagovao je jasan, oni su onemogućili pesmi "Gnezdo orlovo" da pobedi ne znam kako bih to drugačije nazvao. Pita se pola pola žiri i to je okej. I neka sam ja i ovaj put teoretičar zavere i ako je moj stav da ne postoje teorije zavere. Postoje samo zaverenici i tako je i ovde bilo. Ja sam grubo reagovao na Sajsi i iza toga stojim, možda sam preterao ali šta je problem? Smatram da je 12/0 pa i Marijinih 12/4 bilo savršeno dovoljno da postane nedostžno, jer se znalo da će "Gnezdo orlovo" po broju glasova publike pobediti. E onda se neko dosetio da Breskvica ne sme da bude druga pa su joj davali manje poene, na žiri mislim. Sve bi bilo okej da je Sajsi dala Tejadori 12 a Breskvici 8 ili 7.

