"TO NIJE ZA OTKAZE, TO JE ZA EGZODUS" Braja brutalno o Pesmi za Evroviziju, nije štedeo reči: "Poligon za salonske pevače"

Kompozitor Dragan Brajović Braja, sudeći po komentarima na društvenoj mreži X, nimalo nije oduševljen prvom polufinalnom večeri Pesme za Evroviziju.

Braja je na pomenutoj mreži posvetio niz komentara od sinoć održanom polufinalu takmičenja za predstavnika Srbije na Evroviziji, te je imao oštre kritike na račun Javnog servisa, ali i pevača.

Ako je suditi prema kometarima koje je ostavio na društvenoj mreži X (bivši Tviter) kompozitor nije bio baš oduševljen ovim telom takmičenja.

- Nije do učesnika. Do naslušanih iz RTS-a je. To nije za otkaze, to je za egzodus - bio je jedan od Draganovih komentara, a ubrzo je usledio i veliki broj drugih:

- (Freak) show must go on.

- I generalno, PZE je poligon za salonske pevače (od godine do godine, a u međuvremenu 0), razne "moderne" scenske nastupe u skladu sa agendama nakaznog sveta. Čast izuzecima.

- Nikad duža 3 minuta nego kad krenu pesme za ESC.

- Luster na vugla i toeto.

U prvoj polufinalnoj večeri na Takmičenju za Evroviziju takmičili su se:

Marko Mandić – Dno M.IRA – Percepcija Bojana x David – No No No Lena Kovačević – Zovi me Lena Saša Báša i VirtualRitual – Elektroljubav Martina Vrbos – Da me voliš Filarri – Ko je ta žena Breskvica – Gnezdo orlovo Hristina – Bedem Ivana Vladović – Jaka Chai – Sama Zorja – Lik u ogledalu Kavala – Vavilon Keni nije mrtav – Dijamanti

Osam takmičara dobilo je šansu da se u finalu bori da predstavlja Srbiju na Evroviziji:

Drugo polufinale održaće se u četvrtak uveče, kada ćemo imati prilike da pogledamo nastupe:

Nadia – Sudari Hydrogen – Nemoguća misija Iva Lorens – Dom Zejna – Najbolja Filip Baloš – Duga je noć Nemanja Radošević – Jutra bez tebe Yanx – Kolo Kat Dosa – Tajni začin Džordži – Luna park Dušan Kurtić – Zbog tebe živim Teya Dora – Ramonda Konstrakta – Novo, bolje Milan Bujaković – Moje tvoje Durlanski – Muzika.

U subotu uveče moći ćemo da pratimo finalno veče u kom će publika i žiri zajedno doneti odluku o tome ko će predstavljati Srbiju u maju na Evroviziji.

(Kurir.rs/A.G.)

