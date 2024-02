UŽIVO PRVO POLUFINALNO VEČE PESME ZA EVROVIZIJU: Zanimljiv scenski nastup Ivane uz zgodnog momka sa maskom, a zatim balada "Sama"

Počelo je prvo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju". Nastupiće 14 takmičara, a 8 najboljih će ići u finale koje se održava 2. marta.

foto: screenshot RTS

Čaj (Chai) i pesma "Sama" je bila 11 po redu.

foto: screenshot RTS

Ivana Vladović sa pesmom Jaka je imala zanimljiv scenski nastup uz zgodnog polunagog momka.

foto: screenshot RTS

Još samo petoro takmičara, a deveta je bila Hristina sa pesmom Bedem.

foto: screenshot RTS

Breskvica je nastupila osma, a nju mnogi proglašavaju favoritom zbog pesme "Gnezdo orlovo" koja udara na emocije. Ona je nastupila u beloj haljini koja podeća na anđela sa krilima uz pojas kao simbolom naše tradicije.

foto: screenshot RTS

Tokom priče u grin rumu, Martina Vrbos je otkrila da slavi rođendan, pa su joj svi otpevali rođendansku pesmicu uz tortu.

foto: screenshot RTS

Sedmi je Filari sa pesmom "Ko je ta žena". Filari je privukao pažnju svojim stajlingom, koji je najsokantniji do sada - nosi haljinu koja opisuje njegovu pesmu. Haljina je teška 10 kg. U debelom je minusu i jos vuče dugove od prošle godine, ali nada se da će to TikTok isplatiti.

foto: Printscreen RTS

Sledeća je Martina Vrbos sa baladom "Da me voliš".

foto: screenshot RTS

- Ja idem u Malme ove godine i verujem da će to biti jedan prelep spoj muzike, izgleda i harizme. Moj nastup odiše senzualnošću i vrlo je specijalno. Ja ću u Malmeu predstavljati svoju Srbiju, a Bebi lazanja moju Hrvatsku. Ljudi koji su me napadali nisu svesni da živimo u 21. veku i da muzika ne zna za granice - rekla je ona novinarima.

Peti takmičar je Saša Báša i VirtualRitual sa pesmom "Elektroljubav" koja neodoljivo podseća na slavne dane sinta i osamdesetih godina prošlog veka uz moderni vajb. Scenski nastup je bio veoma zanimljiv.

foto: Printscreen RTS

Inače, napravljena je pauza, pa su Stefan i Kristina pričali sa takmičarima u grin rumu o utiscima sa nastupa.

Zatim je nastupila Lena Kovačević sa pesmom "Zovem se Lena".

foto: Printscreen RTS

Sledeći su Bojana i David koji su sami sebi konkurencija, a mnogo su im pomogla takmičenja od ranije i sada su u studiju RTS-a bez treme. Njehova pesma je "No No No".

foto: Printscreen RTS

Druga je Mira sa pesmom "Percepcija". Ona je pesmu pisala dok je bila u najvećoj depresiji u vreme korone, želi sto najbolji plasman ali je srećna što njen početak karijere kreće od PZE.

foto: Printscreen RTS

Prvi je nastupio Marko Mandić sa pesmom "Dno". On cilja na pobedu, žena mu je rekla da mora u Malme jer je već isplanirala sta ce tamo da radi.

foto: Printscreen RTS

Slaven Došlo i Dragana Kosjerina vodiće gledaoce kroz sve tri takmičarske večeri na glavnoj sceni, a u grin rumu sa takmičarima su Kristina Radenković i Stefan Popović.

foto: Printscreen RTS

Inače, Slaven i Dragana su imali veoma zanimljivo zvanično otvaranje festivala - prvo Slavena nije bilo, pa je bio mali, zatim veliki i na kraju je ipak došao na scenu.

foto: screenshot RTS

Veče je otvorila Nevena Božović koja je pevala pobedničku pesmu Šveđanke Lorin "Tattoo".

foto: Printscreen RTS

Lorin je dvostruka pobednica Evrovizije. Prvi put sa pesmom "Euphoria", a drugi put sa pesmom "Tattoo".

foto: Printscreen RTS

1 / 13 Foto: Damir Dervišagić

Ovo je redosled nastupa polufinalista:

1. Marko Mandić – Dno muzika: Nemanja Filipović, Marko Mandić tekst: Marko Mandić, Nemanja Filipović

01:54 Marko Mandić

2. M.IRA – Percepcija muzika: Mira Maletković, Lazar Belić tekst: Mira Maletković

01:49 Mira je pesmu napisala dok je bila u depresiji

3. Bojana x David – No No No muzika: Boris Subotić tekst: Boris Subotić, Violeta Mihajlovska

04:06 Bojana i David najmlađi takmičari na polufinali

4. Lena Kovačević – Zovi me Lena muzika: Darko Dimitrov, Robert Bilbilov tekst: Vladimir Danilović, Darko Dimitrov

04:14 Lena Kovačević

5. Saša Báša i VirtualRitual – Elektroljubav muzika: Saša Báša, Petar Milošević, Aleksa Stanković tekst: Saša Báša

01:03 Saša baša - Šokirao ponašanjem

6. Martina Vrbos – Da me voliš muzika: Martina Vrbos tekst: Martina Vrbos

04:47 Martina Vrbos

7. Filarri – Ko je ta žena muzika: Nikola Kirćanski Kei tekst: Andrijano Kadović Ajzi

8. Breskvica – Gnezdo orlovo muzika: Henny, Jhinsen tekst: Relja Torinno

9. Hristina – Bedem muzika: Hristina Vuković tekst: Hristina Vuković

1 / 15 Foto: Damir Dervišagić

10. Ivana Vladović – Jaka muzika: Milan Stanković – SevdahBaby tekst: Milan Stanković – SevdahBaby

11. Chai – Sama muzika: Rap Gorilla, Teodora Vlahović Chai tekst: Rap Gorilla, Teodora Vlahović Chai, Aleksandar Ilić

1 / 17 Foto: Damir Dervišagić

12. Zorja – Lik u ogledalu muzika: Zorja, Lazar Pajić tekst: Zorja, Vladan Maksimović

13. Kavala – Vavilon muzika: Boris Krstajić tekst: Jana Rančić, Boris Krstajić

14. Keni nije mrtav – Dijamanti muzika: Mateja Đokić, Matija Pešić, Sava Tomić tekst: Mateja Đokić

03:06 Konstrakta peva u dvorištu Drinke