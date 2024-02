ZBOG BRESKVICE PALA U SENKU, A I NJENA PESMA JE PATRIOTSKA: Peva o velikom SRPSKOM simbolu i u trci je za Evroviziju (VIDEO)

Na takmičenju Pesma za Evroviziju ove godine predstaviće se i Teodora Pavlovska, poznatija kao Teya Dora, s pesmom "Ramonda" koja je privukla pažnju evropske i svetske publike.

Naime, na sajtu WIWIBLOGS osvanuo je tekst u kom joj predviđaju pobedu na nacionalnom takmičenju zbog najvećeg broja glasova publike, a Teya Dora je prve simpatije publike dobila numerom "Džanum", koju je otpevala za naslovnu špicu serije "Južni vetar: Na granici", a ti stihovi i danas odjekuju celim svetom...

Teya Dora je rođena 1992. godine u Boru, a kasnije se preselila u Beograd. Najpre je pisala pesme i komponovala za druge izvođače, a u prvi plan je izbila zbog pesme u seriji "Južni vetar", a onda je osvanula informacija da će nastupiti na nacionalnom izboru za pesmu Evrovizije.

Pesma sa kojom se takmiči je oduševila publiku jer govori o veoma bitnom simbolu za mnoge Srbe. U pitanju je cvet Natalijina ramonda koji nazivaju i "cvet-feniks" jer u toku suše se pritaji, osuši da bi sa prvom kišom ponovo ozelenela.

Ramonda raste po istočnoj Srbiji i na planini Kajmakčalan gde je srpska vojska pod komandom vojvode Živojina Mišića, vodila žestoke borbe protiv bugarskih snaga tokom pripreme proboja Solunskog fronta, uvoda u oslobađanje Srbije u Prvom svetskom ratu i postala je simbol srpskog stradanja. (ona je simbol Dan primirja u I svetskom ratu koji je potpisan 11. novembra).

Teya Dora je bila inspirisana celom pričom:

- Rođena sam u Boru dvadesetak kilometra od Rtanj planine gde je zapravo naš botaničar Josif Pančić prvi na svetu pronašao primerak ramonde i ustavio da je to endemska vrsta biljke koja je živela i pre više miliona godina. To smo sve učili i u školi, a bilo je i društveno poznato jer smo mi svi iz Timočke krajine vrlo ponosni na ramondu. Ali tokom poslednjeg boravka u Parizu, pretprošle godine, znanje o simbolici ramonde mi je dopunila mamina prijateljica Bilja čiji su pradedovi bili solunski borci, a i inače ona zna mnogo toga i baš volim da pričam sa njom jer je jako inteligentna i pametna žena.

Bilja mi je pričala o ramondi i meni je to baš bilo interesantno i ostala mi je u sećanju i kao simbol golgote naših predaka. Tada sam napisala nešto kao ideju jer je bila lepa metafora da se iskoristi u pesmi. Jednog dana sma napravila jaku lepu melodiju, to je ona koja se čuje u pesmi na samom početku. Zvučalo mi je filmski, podsećala me malo na filmove Tima Bartona. Njegova ostvarenja imaju taj magičan, malo uspavani momenat. Prošlo je neko vreme i onda sam se setila da spojim Ramondu sa melodijom i eto tako je nastala pesma - rekla je umetnica o nastanku pesme.

- Sigurna sam u to jer ceo svet slavi Dan primirja i svi znaju da je ramonda simbol tog dana kao i koliko su se Srbi žrtvovali da poraze vinovnike tog rata. Videla sam da su na zvaničnom sajtu da su i samo ljudi već sad krenuli da pišu o cvetu ramonda, o zvezdi Danici, o lila boji. Tu je naravno i duboka ekološka poruka o neophodnoj zaštiti i ramonde i svih ugroženih vrsta biljaka. Ali, nadam se da pesma predstavlja i neku nadu i za te neke lične stvari, nevezano samo za istoriju. Taj cvet je jako lep simbol, jer se jedna ramonda diže iz pepela i može svakome da znači utehu, nadu, preporod posle ličnih nesreća i stradanja baš kao što je to i za naš narod koji dosta patio i na kraju uspeo da se izbavi iz toga. Za to su zaslužni naše pradede i ljudi koji su nam pomogli da danas budemo ono što jesmo i da budemo ovde. Ko zna gde mi danas bilo da se nisu žrtvovali za nas - rekla je Teya Dora čija pesma je takođe nabijena patriotizmom, ali je zbog cele priče oko Breskvice nekako pala u vodu.

Mada, ako je suditi po predviđanjima, "Ramonda" ide na Evroviziju. Videćemo krajem nedelje.

