ŠOK OBRT UOČI PRVOG POLUFINALA PESME ZA EVROVIZIJU: Fanovi Eurosonga izabrali svog predstavnika Srbije, a NIJE BRESKVICA

Najpoznatiji i najčitaniji evrovizijski blog "Wiwiblogs" donosi vest o tome da su Teya Dora i njena pesma "Ramonda" apsolutni favorit za pobedu na festivalu "Pesma za Evroviziju '24".

U ranijim intervjuima Teya Dora je pričala o značenju cveta "Ramonda" i o svojoj pesmi koja je očgledno pobrala najviše iskrenih simpatija publike kako u našoj zemlji, tako i širom sveta, gde je već poznata zbog velikog uspeha svoje pesme "Džanum", koja je prošle godine bila jedna od najviralnijih na planeti.

- Drago mi je zbog toga zato što je pesma posvećena jednom velikom simbolu kojim srpski narod već skoro ceo vek obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, u kome je Srbija zajedno sa velikom većinom evropskih zemalja pobedila posle mnogih stradanja i žrtava. Ali ime Ramonda ima još mnogo značenja. Taj cvet koji izvire iz ljudske ruke, vekovima je amajlija u koju se do dan danas veruje ne samo u Srbiji, već i u Španiji, Francuskoj, Italiji, a poznat je i kao talisman i u germanskim narodima samo što se tamo zove "Ramona". Pored toga ono što je opšte poznato je da je Ramonda endemski cvet verovatno najstarija biljka cvetnica na planeti koja je toliko miliona godina preživela jer bukvalno može da se povrati i ponovo raste i cveta čak i ako se potpuno osušila. Zovu je "biljka Feniks" zbog činjenice da je samo jedna kap vode dovoljna da ona ponovo oživi. To značenje Ramonde za mene je najvažnije jer predstavlja nadu da sve može biti bolje i upravo u današnje vreme kada je planeta i ljudi na njoj žrtva zemljotresa, uragana i raznih ratova, čini mi se potpuno opravdanim da ceo svet čuje jednu pesmu u kojoj se tako intenzivno peva o ramondi. Istovremeno se nadam da će ova pesma da probudi i svest ljudi o činjenici da je vrsta Ramonda danas zaštićena, odnosno da je ugrožena i da je njeno branje zabranjeno upravo zato da ne bi isčezla sa planete. Volela bi da ova pesma dotiče ljude sa svih ovih aspekata koje sam pomenula, od patriotske do ekološke svesti - rekla je Teya Dora u jednom od intervjua, te otkrila kako je nastala pesma.

foto: Marko Suvić

- Dok sam bila poslednji put u Parizu, mamina drugarica Biljana, čiji su preci bili ratnici solunskog fronta, govorila mi je o toj borbi naših predaka i o njihovoj žrtvi i te njene divne priče bukvalno su mi se vratile prošle jeseni kad sam već bila pred odlukom da napišem pesmu za Evroviziju. Setila sam se da u notama imam melodiju koju sam prethodno napravila, a koja je inspirisana starom srpsko-vizantijskom muzikom koju je i naš veliki Mokranjac koristio. Pozvala sam Luku Jovanovića Luxonea, kolegu kompozitora sa kojim sam već radila na pesmi "Džanum" i Adrijana Kojdića Ajzija sa kojim često radim na tekstovima, i tako je nastala ova verzija koju danas znamo kao "Ramonda". Ako je ljudi zavole onoliko koliko je ja volim biću zaista srećna - zaključila je.

(Kurir.rs/ Wiwiblogs/ L. S)

