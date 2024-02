HRVATICA ŽELI DA PREDSTAVLJA SRBIJU, BRESKVICA VEĆ NAPRAVILA HAOS: Večeras kreće trka za Evroviziju, a ovo je REDOSLED NASTUPA

Prvo polufinalno veče izbora "Pesme za Evroviziju" u kom Srbija bira prve polufinaliste održava se večeras. Na prvom programu RTS-a videćemo nastupe 14 takmičara, uz pažljivo biranu scenografiju i koreografiju.

Prve večeri 27. februara očekuju nas:

Filarri foto: Damir Dervišagić

Marko Mandić – Dno M.IRA – Percepcija Bojana x David – No No No Lena Kovačević – Zovi me Lena Saša Báša i VirtualRitual – Elektroljubav Martina Vrbos – Da me voliš Filarri – Ko je ta žena Breskvica – Gnezdo orlovo Hristina – Bedem Ivana Vladović – Jaka Chai – Sama Zorja – Lik u ogledalu Kavala – Vavilon Keni nije mrtav – Dijamanti

Keni nije mrtav foto: Live Production

Neki od takmičara već su izazvali veliku pažnju javnosti, što tumačenjem teksta, što izjavama, poput Breksvice i Martine Vrbos, dok će se drugi po prvi put predstaviti široj publici, a već su zagolicali maštu originalnošću, "Keni nije mrtav", dok će se iskusna Lena Kovačević predstaviti pesmom "Zovi me Lena".

Lena Kovačević foto: Nemanja Nikolić

U studiju RTS-a na Košutnjaku postavljena je najmodernija scena sačinjena od LED scenske pozadine kao i podnog osvetljenja, sa ukupnom površinom od 700 kvadratnih metara. Za režiju i kadriranje treću godinu zaredom koristi se CuePilot softver koji se godinama koristi i na samoj Evroviziji.

foto: RTS

PZE će u društvu sa voditeljkom Draganom Kosjerinom ove godine voditi glumac Slaven Došlo. Pored njih, iz bekstejdža ili takozvanog "green room-a", atmosferu će prenositi uigrani tandem Kristina Radenković i Stefan Popović. Direktan prenos svih takmičarskih večeri gledaoci i slušaoci će moći da prate na programima i digitalnim platformama RTS-a. Drugo polufinalno veče održaće se 29. februara, a finale 2. marta, na kom će Srbija odabrati predstavnika za Eurosong u Malmeu.

Kristina Radenković foto: RTS promo

Drugo polufinale

Nadia – Sudari Hydrogen – Nemoguća misija Iva Lorens – Dom Zejna – Najbolja Filip Baloš – Duga je noć Nemanja Radošević – Jutra bez tebe Yanx – Kolo Kat Dosa – Tajni začin Džordži – Luna park Dušan Kurtić – Zbog tebe živim Teya Dora – Ramonda Konstrakta – Novo, bolje Milan Bujaković – Moje tvoje Durlanski – Muzika

Mnogi izdvajaju Breksvicu, koja ima i najviše pregleda na Jutjubu, a mlada pevačica je doživela i dosta napada zbog tumačenja teksta pesme na političkoj osnovi.

Anđela Ignjatović Breskvica foto: Nemanja Nikolić

Hrvatska je izabrala svog predstavnika, koji je na takmičenje došao kao zamena, kada je jedna od učesnica odustala od "Dore". Bejbi Lazanja je predstavnik Hrvatske na Eurosongu i njegovo ime ćete sigurno upamtiti, a pesma nosi naziv "Rim Tim Tagi Dim".

