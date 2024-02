NEKO OD NJIH ĆE PREDSTAVLJATI SRBIJU NA EVROVIZIJI: Ovo je svih 28 takmičara koji su U TRCI za put u Malme, a evo ko su FAVORITI

Polufinalno takmičenje za "Pesme Evrovizije" održaće se 27. i 29. februara, dok će se finalno veče održati 2. marta.

U oba polufinala (27. i 29. februara) predstavlja se po 14 kompozicija, a najboljih osam iz svakog polufinala boriće se 2. marta u velikom finalu za pobedu. Najbolja pesma po glasovima publike i stručnog žirija predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije u Malmeu. Sudeći po kvotama jedne domaće kladionice trenutno je najveći favorit za pobedu Anđela Ignjatović Breskvica, potom Teya Dora, Konstrakta, Zorja, Zejna, Lena Kovačević, Džordži, Fillari, Nemanja Radošević, Bojana x David.

Ovo je spisak takmičara i njihov redosled po kojem će se predstaviti sa svojim numerama:

Prvo polufinale

1. Marko Mandić - Dno

Marko Mandić se od detinjstva bavi muzikom, a odmalena peva u horu. Objavio je zapaženu duetsku pesmu sa "Ujutru" sa Sarom Jo. Njegova pesma "Ramdagadam" bila je jedna od najslušanijih domaćih pesama. Na ovogodišnjem takmičenju "PZE" predstaviće se numerom "Dno".

2. M.IRA – Percepcija

Mira Maletković završila je arhitekturu, a tom profesijom bavila se u Italiji. Piše tekstove i melodije za svoje pesme. Na "Pesmi za Evroviziju" 2024. predstaviće se numerom "Percepcija".

3. Bojana x David – No No No

Bojana Radovanović je učestvovala na mnogim nacionalnim i regionalnim muzičkim takmičenjima među kojima je i "Dečija Pesma Evrovizije" 2018. godine, kao i u "Pinkovim zvezdicama". Bila je i deo grupe "Hurricaine Junior", a ove godine se za PZE 2024. godine takmiči sa numerom "No No No".

David Radosavljević je srpski pop pevač. Proslavio se kao dete u učešću u takmičenju "Pinkove zvezdice". Predstaviće se na PZE 2024. godine zajedno sa Bojanom numerom "No No No".

4. Lena Kovačević – Zovi me Lena

Lena Kovačević je srpska džez muzičarka, kompozitorka i tekstopisac. Nastupala je na brojnim takmičenjima i festivalima uključujući i muzički festival Egzit 2001. godine. Sa Bajagom je 2003. snimila jednu od pesama u filmu „Profesionalac“. U Beogradu je decembra 2009. izdala album pod nazivom „Dobar dan za pevanje“. Bila je član žirija, zajedno sa Vladom Georgievim i Sašom Miloševićem Maretom, na muzičkom takmičenju „Prvi glas Srbije“ koje je 2011. emitovano na Prvoj televiziji.

Na ovogodušnjem takmičenju "PZE 2024." predstaviće se pesmom "Zovi me Lena".

5. Saša Báša i VirtualRitual – Elektroljubav

Aleksandar Branković, poznatiji kao Saša Baša, srpski je pevač, kompozitor i tekstopisac. Svoj prvi album "Trizofrenija" objavio je 2023. godine. Album je podeljen u tri faze, a bendovi koji ih prate su Saša Baša i Lila Idila, Saša Baša i Snene Sene i Saša Baša i Virtual Ritual.

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. pesmom "Elektroljubav".

6. Martina Vrbos – Da me voliš

Martina Vrbos je hrvatska kantautorka, koja živi i radi u Beogradu. Od 1997. godine nastupa sa grupom "Putokazi", a od 2004. pridružuje se grupi "Let 3" kao stalni prateći vokal. Sarađivala je sa Đorđem Balaševićem i Radetom Šerbedžijom.

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine pesmom "Da me voliš".

7. Filarri – Ko je ta žena

Filip Marinkov, poznatiji kao Fillari je srpski pevač, kantautor i influenser. Filip je je jedan od retkih javnih ličnosti koji je snažan zagovornik ljudskih prava i prava manjina. Takmičio se na prestižnim festivalima u Rumuniji, Malti, Sloveniji i Austriji gde je osvojio prvu nagradu.

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine pesmom "Ko je ta žena".

8. Breskvica – Gnezdo orlovo

Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica je srpska pevačica. Svoj prvi sing "Utopia" objavila je sa tadašnjim partnerom Vojažem između 2019. i 2021. godine. Godine 2020. Breskvica i Vojaž osvajaju nagrade za najbolje Youtube zvezde na muzičkom takmičenju Music Awards Ceremony.

Iste večeri, Breskvica je bila nominovana i za nagradu u kategoriji najbolji novi izvođač.

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine pesmom "Gnezdo orlovo".

9. Hristina – Bedem

Hristina Vuković je srpska i crnogorska kantautorka i psihološkinja. Učestvovala je u takmičenju "Iks Faktor Adria". Svoj prvi album objavljuje 2023. godine pod nazivom "Bedem" u izdanju PGP RTS-a.

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine pesmom "Bedem".

10. Ivana Vladović – Jaka

Ivana Vladović je srpska pevačica, a javnost je upoznaje u takmičenju "Ja imam talenat". U emisiji "Prvi glas Srbije" peva sce prateće vokale takmičarima. Ivana je dva puta učestvovala na Evroviziji kao prateći vokal delegaciji Crne Gore 2015. i 2018. godine.

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine pesmom "Jaka".

11. Chai – Sama

Teodora Vlahović, poznatija pod pseudonimom Chai, je srpska pevačica. Bila je pevačica u bendu "Par nepar". Učestvuje na nastanku svojih pesama kao tekstpisac i kompozitor.

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine pesmom "Sama".

12. Zorja – Lik u ogledalu

Zorica Pajić, poznatija kao Zorja, srpska je pevačica. Popularnost stiče po učešću u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Završila je Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Posebno je bio zapažen njen video na Jutjubu kada je otpevala pesmu "Oj, Kosovo, Kosovo" i srpsku himnu "Bože Pravde".

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine pesmom "Lik u ogledalu".

13. Kavala – Vavilon

Jana Rančić, pod pseudonimom Kavala, srpska je pevačica.

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine pesmom "Vavilon".

14. Keni nije mrtav – Dijamanti

"Keni nije mrtav" je srpska muzička grupa iz Kruševca. Žanrovski svrstava se u pank rok, pop pank i alternativni rok. Grupu su 2017. osnovali gitarista i frontmen Mateja Đokić, basista Matija Pešić i bubnjar Sava Tomić.

"Keni nije mrtav" nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine pesmom "Dijamanti".

Drugo polufinale

1. Nadia – Sudari

Nađa Terzić, pod pseudonimom Nadia, srpska je pevačica i kompozitorka.

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine pesmom "Sudari".

2. Hydrogen – Nemoguća misija

"Hydrogen" je srpski bend kako se navodi, nastao 2016. godine, a u trenutnom sastavu sviraju od 2018. godine. Čine ga Nikola Mitrović (vokal, ritam gitara), Mario Kujundžić (prateći vokal, lead gitara), Pavle Kuntić (bas gitara) i Nikola Vujadinović (bubnjevi).

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine pesmom "Nemoguća misija".

3. Iva Lorens – Dom

Iva Mišović, poznatija pod pseudonimom Iva Lorens, srpska je producentkinja i kantautorka. Završila je studije muzičkog menadžmenta u Berlinu, a bila je i voditeljka na regionalnom MTV-ju.

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine pesmom "Dom".

4. Zejna – Najbolja

Zejna Murkić je srpska pevačica, a pevanjem i plesom bavi se od ranog detinjstva. Sa 16 godina počinje profesionalno da se bavi pevanjem i nastupa širom zemlje i u inostranstvu. Bila je članica popularne grupe "Luna" u periodu između 2009. i 2010. godine. Učestvovala je na "Pesmi za Evroviziju" 2022. sa pesmom "Nema te" i ušla u finale.

I ove godine se takmiči na "PZE" 2024. godine sa pesmom "Najbolja".

5. Filip Baloš – Duga je noć

Filip Baloš je srpski kantautor i dolazi iz muzičko-dramske porodice. Godine 2022. sa ekipom Zemlje Gruva! snimio je obradu Konstraktine pesme "Mekano". Takmičio se na "PZE" 2023. godine, a u finalu je završio na trećem mestu.

I ove godine nastupa na "PZE" 2024.godine pesmom "Duga je noć".

6. Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

Nemanja Radošević je srpski muzičar koji će se nastupom na "Pesmi za Evroviziju" predstaviti pesmom "Jutra bez tebe".

7. Yanx – Kolo

Aleksandra Janković. poznatija kao Sashka Janx je srpska pevačica. Bila je tri puta prateći vokal na Pesmi Evrovizije, te je isti broj puta učestvovala na Beoviziji.

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. pesmom "Kolo".

8. Kat Dosa – Tajni začin

Katarina Kardozo, poznatija pod svojim umetničkim imenom Kat Dosa, srpska je pevačica. Učestvuje na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine sa pesmom "Tajni začin".

9. Džordži – Luna park

Đorđe Ćulafić, poznat pod umetničkim imenom Džordži, srpski je maneken i pevač. Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine sa pesmom "Luna park".

10. Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

Dušan Kurtić je srpski pevač. Učestvovao je u "Prvom glasu Srbije", a kasnije i u takmičenjima "Pinkove zvezde" i "Zvezde Granda".

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine sa pesmom "Zbog tebe živim".

11. Teya Dora – Ramonda

Teodora Pavlovska, poznatija pod pseudonimom Teja Dora (Teya Dora), srpska je pevačica, kompozitorka i producentkinjqa. Značajniju popularnost stekla je singlom "Džanum" iz 2023. godine.

Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine sa pesmom "Ramonda".

12. Konstrakta – Novo, bolje

Ana Đurić, poznatija pod umetničkim imenom Konstrakta, srpska je pevačica, tekstopisac i arhitekta. Istakla se kao glavni vokalista indi pop grupe Zemlja gruva!

Pobedila je na "Pesmi za Evroviziju" 2022. godine i predstavljala Srbiju na Pesmi Evrovizije 2022. godine u Torinu, sa pesmom "In corpore sano" kada je zauzela peto mesto.

Nastupa na "Pesmi Evrovizije" 2024. godine sa numerom "Novo, bolje".

13. Milan Bujaković – Moje tvoje

Milan Bujaković je srpski pevač. Karijeru gradi na različitim festivalima. Nastupa na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine sa pesmom "Moje tvoje".

14. Durlanski – Muzika

Dušan Anisimov, poznatiji pod pseudonimom Durlanski, je srpski hip-hop pevač.

Nastupa na "Pemsi za Evroviziju" 2024. sa pesmom "Muzika".

Pesma Evrovizije 2024. biće 68. izbor za Pesmu Evrovizije. U organizaciji Evropske radiodifuzne unije (ERU) i domaćina Sveriges Television (SVT), takmičenje će se održati u Malme areni, u gradu Malmeu, u Švedskoj, zahvaljujući pobedi Loren na Pesmi Evrovizije 2023. u Liverpulu sa pesmom Tattoo. Ovo će biti sedmi put da se takmičenje održava u Švedskoj, odnosno treći put da se takmičenje održava u Malmeu nakon 1992. i 2013. Takmičenje će se sastojati iz dva polufinala koja će se održati 7. i 9. maja i velikog finala koje će se održati 11. maja 2024, a voditelji će biti Malin Okerman i Petra Mede, koja je vodila takmičenje 2013. i 2016.

37 zemalja će učestvovati na takmičenju. Luksemburg će se vratiti na takmičenje po prvi put posle 1993. godine, dok se Rumunija povukla sa takmičenja.

