"PRIČAO SAM DA ĆE PRIJOVIĆKA BITI ZVEZDA, BRAJA NIJE VEROVAO" Menadžer iz Hrvatske o Prijinom uspehu! Kompozitor: Osramotio sam se

Estradni menadžer iz Hrvatske Edvin Softić prisetio se kada je prvi put čuo kako peva Aleksandra Prijović. On kaže da je odmah znao da će ona biti velika zvezda.

foto: Petar Aleksić

Kaže da je sedeo sa Draganom Brajovićem Brajom, koji je za Priju uradio mnoge hitove, koji tad nije delio njegovo mišljenje i nije mu verovao.

- Poznati srpski autor, moj prijatelj Dragan Brajović Braja rekao mi je da sam veštac. Aleksandra Prijović tad je bila devojka, negde je nastupala s Ljubom Perućicom, a Braja i ja smo bili na ručku i slušali. Rekao sam mu kasnije u autu: "Ljuba Perućica nikad neće biti zvezda. Ali ova mala hoće!" - prisetio se menadžer Edvin Softić, a o tome je pričao i Braja u jednoj emisiji:

foto: Dragana Udovičić

- Tu sam se zeznuo u startu. Promašio sam, jako. Aleksandra je u to vreme bila kao u offu, gurala je Ljubu u prvi plan i mislio sam da će on biti zvezda. Nemam problem reći da sam se osramotio. Veštac Softić je bio sa mnom i rekao da grešim. Odmah je to video. Baš sramota, isklizao sam - rekao je Brajović.

U Aleksandri je Softić odmah prepoznao onaj "X faktor".

foto: Petar Aleksić

- Sjajno peva, mirna je, povučena, sramežljiva žena. Svima govori "Vi". Godinu dana trebalo mi je da je naučim da mi kaže "ti". Nedavno smo bili u Beogradu, pričali i sad smo konačno na "ti". Jako teško joj je to išlo. Dobro vaspitana mlada žena koja je svojim trudom, glasom, stvorila apsolutno sve - govori Softić o uspehu Aleksandre Prijović, koja je nakon pune tri beogradske Arene, rasprodala i četiri zagrebačke.

Kurir/24sata.hr

Bonus video:

04:38 BOLJE MI JE KOD KINEZA NEGO U DIORU Aleksandra Prijović otkrila detalje koje nismo znali, pa spomenula koleginice: Ima ih...