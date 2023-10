"BILO JE NEMINOVNO DA ONA USPE" Snežana Đurišić iskreno o Priji i njenim prvim koracima: Poslušna je, ima poštovanja...

Snežana Đurišić koja je i jedna od članica žirija u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“ ispričala je da je često bila u prilici da nastupa zajedno sa Aleksandrom Prijović, a u razgovoru za domaće medije otkrila je i koja je glavna stvar zbog koje je Prija „osuđena na uspeh“ kakav joj se trenutno dešava.

- Aleksandra je naše dete koje je počelo u „Zvezdama Granda“ svoju karijeru. Ona je vrsna pevačica, što je za mene najvažnije. Sve ostalo može i da nauči i da prestane da radi, kako bude želela, ali ono što uradi kada uzme mikrofon u ruku, to je za mene primarno, a vidimo i za ljude. Sigurna sam da je to jedini razlog zbog kojeg će ona trajati – rekla je Snežana.

Pevačica je otkrila i da je Priju upoznala bliže zahvaljujući čestim zajedničkim nastupima.

- Puno puta smo radile zajedno na raznim veseljima i nekako sam bila upućena na nju i privatno. Ona je zaista devojka koja je htela da posluša, koja ima poštovanje prema starijima. Sa njom nikada nisam imala ni jednu, po narodski, ružnu reč. Kad god bih joj rekla da nešto uradi ovako ili onako, uvek je to slušala. Prosto je bilo neminovno da ona uspe i da napravi lepu karijeru – ispričala je Snežana za Grand i otkrila koju je poruku uputila Aleksandri.

- Kad smo se čule poželela sam joj da se potrudi da to sačuva i to održi. Nije toliko teško, uz malo sreće uspe čovek i napravi neku priču, ali zadržati se na vrhu i opstati, to je već umetnost, mudrost i nauka – istakla je Sneža.

Ona je još pre godinu dana podržala pevačicu u njenoj nameri da održi koncert u Areni, mada se u jednom trenutku zapitala i da li je možda ta dvorana preveliki zalogaj. Sada je, međutim, objasnila i zbog čega se ispostavilo da nije.

- Godinu i više dana je previlik period kada je u pitanju izbor pesama i na kraju krajeva hitova koje je ostvarila. Pri tome nije imala nikakav skandal iza sebe, ništa se ružno nije dešavalo, ima porodicu, lepa je žena. Ima dete i nadam se da neće ostaviti sebe i svoju porodicu samo sa jednim detetom, neka ih rodi bar još dvoje, to joj želim od srca – poručila je Snežana istakavši da joj je drago zbog Prijinog velikog uspeha.

