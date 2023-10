SNEŽANA ĐURIŠIĆ GODINU DANA PLAKALA NAKON SMRTI SUPRUGA! Ovo joj je rekao pre TRAGEDIJE, a sutradan ga nije BILO: Jezivi detalji

Pevačica Snežana Đurišić (64) provela je 36 godina u braku sa harmonikašem Slobodanom Gvozdenovićem, sa kojim je dobila ćerku Maju i sina Marka.

Kada su se upoznali nije ni pomislila da će upravo on biti ljubav njenog života, ali Slobodan je bio uporan.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

"Udvarao mi se, a ja sam mislila da bih digla ruku na sebe kada bi me neko naterao da se udam za njega. Nije mi bio ni lep ni interesantan. Ali, te večeri, kada je video da sam nezaintresovana, krenuo je da pokazuje svoje kvalitete, a bio je vrlo šarmantan čovek iz kojeg je sijalo nešto što se ne vidi na golo oko. Rekla sam mu da ćemo videti za susret kad dođemo u Beograd, a potom kasnije zakazala da me čeka kod bioskopa Odeon jedne večeri u pola sedam, posle časova koje sam imala u Matematičkoj gimnaziji. Međutim, došla sam do ćoška, videla ga da čeka, okrenula se i otišla kući. Kada sam došla u restoran Grand da se dogovorim o gostovanju u Kanadi tokom zimskog raspusta, imala sam šta da vidim. Baš tu je svirao Sloba. Nije mi ni pomenuo to što sam ga ispalila, već me je pitao da li to nas dvoje treba da putujemo. Iako je to bio plan, on nije pošao jer se plašio aviona, a ja sam u Kanadi, a da prethodno nismo izašli niti se dodirnuli za ruke, počela da razmišljam o njemu. Da odlazim na spavanje i budim se s istim mislima. Pred povratak kući, obratio mi se jedan basista i zamolio me da ponesem pisma za nekog Gvozdenovića. Nisam ni znala kako se Slobodan preziva, samo sam po dolasku u Beograd otišla u hotel Central da predam pismo kome treba, a onda sam shvatila da je to upravo Sloba. Od tada, pa dok nije otišao sa ovog sveta, nismo se razdvajali", ispričala je pevačica jednom prilikom za "Espreso".

foto: Printscreen/Premijera

Za Gvozdenovića se udala mlada, sa 18 godina, a ubrzo su zasnovali i porodicu.

"Bila sam maloletna, pa sam morala da sačekam da napunim 18 godina. Počeli smo da se zabavljamo 23. februara, na Slobin rođendan, 6. juna sam napunila 18 godina, a već 11. pobegla za njega. Moji roditelji su bili razočarani u mene, ali i ja u njih. Ipak, to je brzo prevaziđeno i nas dvoje smo se venčali u decembru 1977. godine. To nije značilo da smo radili zajedno, sa mnogim drugim kolegama radio je više, ali nije bio ljubomoran, imao je poverenja i zdrav razum. Jer ako žena hoće, otići će, a uz to, ja sam neko ko ne voli lance. Doduše, jednom smo posle 11 godina braka imali krizu i nesporazume koje smo prevazišli razgovorima. Nije bila u pitanju preljuba, ali ljubav je pobedila, jer samo ona može da održi porodičnu zajednicu. U suprotnom, ne vrede ni milioni, naročito ako se bavite estradom, pogotovo danas", pričala je estradna umetnica.

Snežaninu i Slobodanovu ljubav prekinula je njegova iznenadna smrt 2013. godine. Tragedija se dogodila u Beču, gde je pevačica imala nastup.

"Surovo je kako je sve ispalo. Dovezao me je do sale gde je trebalo da pevam, još pamtim kako je gledao za mnom. Kao da je znao šta će se desiti. Rekao je: ‘Javi se’ i više ga nisam videla. Da stvar bude još surovija, i naša deca su u tom trenutku bila na nekoj svadbi. Samo veče pre tragedije iz čista mira mi je rekao da ako sve ide redom, a trebalo bi, on kao stariji treba prvi da ode s ovog sveta, pa da mu ja obećam da neću prestati da pevam. Sutra uveče ga nije bilo.Sigurna sam da je predosetio šta će se desiti. Deca su mi tada toliko pomogla da mislim da toga nisu ni svesni. Koliko su u stanju da nam život zaviju u strah i konstantnu brigu, toliko nam kroz ljubav pruže snagu u trenucima najveće slabosti", rekla je svojevremeno Snežana.

