"JOŠ PAMTIM KAKO JE GLEDAO ZA MNOM I POSLEDNJE REČI" Pokojni suprug Snežane Đurišić predosetio je SMER, surovo kako je ispalo

Nakon iznenadne smrti supruga Slobodana Gvizdenovića sa kojim je brak Snežane Đurišić trajao punih 36 godina, pevačica je imala sreće da po drugi put spozna ljubav te godinama uživa u emotivnoj vezi sa ugledim beogradskim ginekologom Vanjom Miloševićem. Iako svoju privatnost ona preterano ne eksponira, jedna tajna iz njene prošlosti iznenadila je mnoge.

Naime, pevačica koja je veliku popularnost već stekla pod prepoznatljivim prezimenom, prilikom stupanja u brak sa Slobodanom odlučila je da se drži tradicije i kulturoloških normi, te je od supruga preuzela prezime i u dokumentima je zvanično Gvozdenović.

- Iako sam u to vreme već bila popularna pevačica, nisam želela da se razlikujem od ostatka svoje porodice i bez mnogo razmišljanja uzela sam muževljevo prezime. Međutim, publika me je već znala kao Snežanu Đurišić i na estradi se još tako prezivam - rekla je svojevremeno folk diva koja se za Slobodana udala 1977. godine.

Brak Snežane Đurišić sa bivšim harmonikašem potrajao je sve do njegove smrti 2013.godine, a kao plod ljubavi dobili su ćerku Maju i sina Marka za koje je pevačica rekla da su joj u trenucima najveće tuge bili ogromna podrška i snaga.

- Surovo je kako je sve ispalo. Dovezao me je do sale gde je trebalo da pevam, još pamtim kako je gledao za mnom. Kao da je znao šta će se desiti. Rekao je: "Javi se" i više ga nisam videla. Da stvar bude još surovija, i naša deca su u tom trenutku bila na nekoj svadbi. Samo veče pre tragedije iz čista mira mi je rekao da ako sve ide redom, a trebalo bi, on kao stariji treba prvi da ode s ovog sveta, pa da mu ja obećam da neću prestati da pevam. Sutra uveče ga nije bilo. Sigurna sam da je predosetio šta će se desiti. Deca su mi tada toliko pomogla, da mislim da toga nisu ni svesni. Koliko su u stanju da nam život zaviju u strah i konstantnu brigu, toliko nam kroz ljubav pruže snagu u trenucima najveće slabosti -ispričala je jednom prilikom Snežana.

