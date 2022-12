SNEŽANINOG PARTNERA SVI ZNAJU KAO "VANJU", A EVO ŠTA MU PIŠE U LIČNOJ KARTI Pevačicin dečko potpuno razotkriven

Snežana Đurišić i njen emotivni izabranik Vanja Milošević godinama su zajedno, a do skora su se trudili svim silama da sačuvaju tajnu šarmantnog doktora. Naime, tajna Vanje Miloševića, iako potpuno bezazlena, iznenadila je domaću javnost.

Poznati ginekolog, koji već godinama savesno obavlja svoj posao, u javnosti se ne predstavlja pravim imenom. I dok ga čitava javnost zna kao Vanju, njegovo ime zapravo je Jovan Milošević.

foto: Nemanja Nikolić

- Snežanin partner se ne zove Vanja već Jovan. Malo ko zna da je to njegovo pravo ime jer ga već svi dugo zovu Vanja! Čak i njegovi prijatelji, ali i kolege ga oslovljavaju nadimkom, a ne imenom, a on se ne buni. To je malo neobično jer ispada kao da nešto krije - rekao je svojevremeno izvor za Alo!, dok Snežana zna da njen partner voli da ga oslovljavaju nadimkom, pa oduvek poštuje njegovu odluku, učestvujući tako sa njim u malenoj misteriji koja prati njegovo ime.

- Tačno je da je moje pravo ime Jovan, a nadimak mi je Vanja od detinjstva. Jedino me majka zove imenom kada je ljuta na mene, a svi ostali nadimkom - potvrdio je doktor Milošević.

Kurir.rs