"PISALI SU DA SAM POGINULA..." Snežana Đurišić otkrila sa kakvim JEZIVIM lažima se suočila, najviše se brinula za svoju majku!

Pevačica Snežana Đurišić progovorila je o društvenim mrežama i tome kakve sve laži se tamo plasiraju.

- Ja imam samo Instagram, nemam ništa drugo, postoje neke stranice koje vode dve devojke, hvala im na tome. Komentare skoro i da ne čitam, zato što imam ne baš lepo mišeljenje o većini ljudi koji se tu oglašavaju. Naravno, ima izuzetaka, ali društvene mreže su lošim ljudima dali šansu da sebe predstave, a njihovo predstavljanje nije lepo i neću da isprljam dušu njima - rekla je Snežana i dodala:

foto: Printscreen/Premijera

- Ako me neko pita, ja ću uvek reći. Nemate izbora, ili ćete se nervirati ili ćete se navići. Ono što je poražavajuće jeste da imate jedan naslov, a ispod toga je tekst koji nema veze sa naslovom. Postoje ljudi koji čitaju to i menjaju mišljenje o vama. Bilo je naslova i da sam poginula, zvali smo brže-bolje moju mamu, da joj se javimo. Eto, šta da se kaže. Kad neko može da objavi da je neko poginuo, tragedija se dogodila, pa se onda slupan auto slika i moja slika stoji, ili slika nekog drugog, nisam samo ja tu. Neka im Bog pomogne. Demantuju to moji obožavaoci i to odlično rade. Druševene mreže su postale jedini način da se ispromoviše ono što mi radimo. Hteli ili ne morate da učestvujete u svemu tome. Ali doziranje je neophodno.

foto: Printscreen/Premijera

Snežana je otkrila da se odlično oseća kada ode na pijacu i tamo porazgovara sa "običnim" ljudima.

- Ja uživam kad idem na pijacu, svega tu ima, i pitanja oko "Zvezda granda", to je usputan intervju, ali divno je, naš narod je divan, pogotovo ti ljudi koji se nalaze na pijaci - ispričala je pevačica u emisiji "Premijera-vikend specijal".

Kurir.rs

