"OSTALA SAM BEZ SUPRUGA, PA SAM POČELA DA RAZMIŠLJAM" Snežana Đurišić otkrila posle koliko godina je ušla u vezu s ginekologom

Legenda narodne muzike Snežana Đurišić već godinama uživa u skladnoj vezi sa ginekologom Vanjom Miloševićem, s kojim je stupila u romansu nakon smrti supruga.

Ona je u emisiji otkrila da kada joj je preminuo suprug nije ni mogla da zamisli drugog muškarca pored sebe, ali se ubrzo sve promenilo.

foto: Damir Dervišagić

- Ja sam ostala bez supruga, tako se dogodilo da sam posle neke tri godine, četiri počela da razmišljam kako bi trebalo da izgleda čovek sa kojim bih eventualno mogla da živim i nisam imala odgovor na to pitanje.

- Onda sam rekla, Bože moj, tu sam, ako se desi hvala, ako se ne desi, opet hvala. I desilo se. To je drugačija ljubav od one koju sam imala, vrlo me ispunjava i drži, hvala Bogu i hvala Vanji. Uvek će biti ljudi koji će da kažu, ona je matora za to, ili je premlada za ono, živi za ono, ima unuke. Ma imam sebe i svoj život, a moja deca da su živa i zdrava - rekla je Snežana.

1 / 20 Foto: ATA Images

Pevačica je u emisiji Sceniranje na Kurir TV govorila o svom odnosu sa poznatim doktorom. Kako se u javnosti šuškalo da se slavni par rastao, Snežana je demantovala sve navode.

- Vanja i ja smo dobro, živi i zdravi, volimo se kao prvog dana. Ništa se nije desilo, kako je bilo na početku, tako je i sada - rekla je pevačica.

(Kurir.rs/republika)