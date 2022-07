SNEŽANI I VANJI SMETA VRUĆINA, ŽEĐ GASE BELIM VINOM: U jeku priča o doktorovim neverstvima, evo šta radi poznati par! PAPARACO

Snežana Đurišić i Vanja Milošević ne odvajaju se jedno od drugog. Zaljubljeni par svaki slobodan trenutak provodi zajedno, pa ih je naš paparaco fotografisao tokom jednog večernjeg izlaska.

Pevačica i ginekolog su na jedan gradski događaj u Beogradu na vodi došli ruku podruku i odmah su seli za sto u jednom restoranu. Kako je te večeri u prestonici bilo jako toplo, Đurišićeva se odmah dohvatila lepeze kako bi se malo rashladila, a ona i partner su žeđ gasili belim vinom, koje im je konobar nekoliko puta dosipao.

Ipak, Snežani ni to nije pomoglo da se rashladi, pa je delovalo prilično neraspoloženo i smoreno. Posle nekih pola sata oni su napustili događaj i uputili se ka porodičnoj kući u Jajincima.

Podsetimo, u poslednje vreme sve se češće može čuti da joj je doktor Vanja neveran, a u sve je, ni kriva ni dužna, bila upletena i Snežanina rođena sestra.

- To je sramota medija koji tako pišu. U pitanju je bila moja rođena sestra, to je bilo tako ružno. Ja sam bila negde tu u pozadini i onda je to neko isekao da bi se napravio navodni skandal. Ja za sebe mogu da kažem da sam srećna žena. Za mene je sreća ono što je za mnoge stereotip - što sam zdrava, što hodam na svojim nogama i što sama sebi mogu čašu vode da donesem. Svi moji su zdravi i, na kraju, imam osobu koja me ispunjava i koja mi je podrška - rekla nam je nedavno folk pevačica.

