SNEŽANA ĐURIŠIĆ PRVI PUT O PRIČAMA DA JE PARTNER VARA: To je čist BEZOBRAZLUK! Ovako je pevačica ZAPRETILA kad su je pitali o tome

Sedma sila svojim otkrivanjem situacija iz života poznatih mnogo puta uticala je na ljubavne odnose, ali ne i na dugogodišnju vezu pevačice Snežanje Đurišić sa doktorom Vanjom Miloševićem.

Mediji su danima pisali o navodnoj preljubi, te da je Vanja bio prisan sa misterioznom ženskom osobom, a Snežana sve do sada nije komentarisal te navode.

- Vrlo je nepristojno i ružno, pogotovo kada se radi na način da se nešto uruši. Uvek je pitanje ''Zašto?'' Ta priča da ljudi to vole da čitaju, nije tačna. Ne priznajem to, živela sam u vreme kada se to nije radilo pa su se novine čitale. Beskrupuloznost i bezobrazluk je toliko uzeo maha da to više nema smisla, žestoko ću se pobuniti i izboriti za svoju privatnost. Ko to pokuša da naruši, videće! - priča Snežana.

foto: Printscreen/TV Prva

- Zaista sam imala tu sreću da sam sve po redu radila, doživljavala, preživljavala i uspevala. Verovatno jer sam počela kao devojčica koja je imala roditelje koji su je podržavali i usmeravali, tako da nemam ružnih stvari u karijeri - ističe Snežana.

Najčešće je probleme u karijeri rešavala uz pomoć prijateljica Ane Bekute i Merime Njegomir, a otkako ih je Merima napustila Snežana i Ana ukrste glasove pevajući njene pesme kao što je to sada to bio slučaj.

- Ana i ja pevamo njene pesme, naježila sam se. Mi smo generacija, bez obzira što je malo starija od mene, mi smo ovde počeli, ovo je naša kuća, tako da se oseća taj odlazak, ostavila je iza sebe i muziku i decu svoju kao potomke, puno lepuh pesama i živeće dugo kroz svoje pesme - ističe Snežana u "Premijeri".

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kurir.rs

