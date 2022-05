SAMO SMRT JE MOGLA DA IH RASTAVI! Ovo su najveće ljubavi na estradi! LIKVIDACIJE, SAOBRAĆAJKE, BOLEST prekinule velike ljubavi

Veliki je broj parova na estradi koji su dugi niz godina proveli u ljubavi. Neki od njih su bili zakonito venčani, drugi su odabrali nešto manje konvencionalan put, ali jedno je sigurno - zajedno su ostali do smrti.

Održan je šestomesečni pomen Milutinu Mrkonjiću koji je nakon smrti ostavio veliku prazninu u životu njegove dugogodišnje emotivne partnerke - pevačice Ane Bekute. Njihova veza je počela 2012. godine, a prvi susret je bio, kako je Ana govorila, neplaniran i sudbinski. Upoznali su se na koncertu Šabana Šaulića, a nakon što je otpevala dve pesme Milutin ju je primetio. Pitao je - ko je ta žena - a na odgovor da je to Ana Bekuta, shvatio je da je nije ni prepoznao, premda je ranije imao prilike da je vidi na televiziji.

Bekuta je ranije istakla da se najbolje stvari dešavaju kada ih "najmanje planiramo", pa se tako i njena ljubav sa Mrkonjićem desila iznenada. - Pravi čovek pojavi se onda kada ste spremni za to, kada zavolite sebe. Ja sam se zaista načekala, prva polovina života prošla mi je u traženju. Kada smo se upoznali, imala sam 52 godine, on skoro 70. Ali, da smo se ranije sreli, možda se ne bismo prepoznali - ispričala je ona jednom prilikom.

foto: Kurir/A.J.Panić, Damir Dervišagić

Pevačica Snežana Đurišić provela je 36 godina u braku sa Slobodanom Gvozdenovićem, sa kojim je dobila dvoje dece - ćerku Maju i sina Marka. Slobodan je preminuo 2013. godine u Beču. Odvezao je svoju suprugu i njenog kolegu Darka Lazića na nastup, a pri povratku u hotel osetio je jak bol u grudima. Zaustavio je automobil i preminuo u obližnjem objektu pre dolaska Hitne pomoći. Snežana je ovaj gubitak teško podnela. Na sahrani supruga je jedva stajala na nogama, ne prestajući da plače. Godinu dana nakon njegove smrti Snežana je učestvovala na Grandovom festivalu sa pesmom "Niko me voleo nije kao što si ti", koju je posvetila preminulom mužu. - Dobro se zna kome je numera posvećena. Teško mi je da pričam o tome, rane nisu zacelile, niti će ikada. Znam da me moj muž čuva odozgo i da je uvek sa mnom. To se nikad neće promeniti - rekla je ona tada.

foto: Printscreen/TV Prva

Ljubav Šabana i Goce Šaulić trajala je neverovatnih 40 godina. Pevač je nemali broj puta istakao kako bez Gordane ništa ne bi bilo isto, a uz nju je i stasao i kao muškarac i kao muzičar, s obzirom na to da je ona u njegovom životu još od davne 1975, od Šabanove 25. godine. Šaulić je Goci posvetio ceo album, kao i čuvenu pesmu "Gordana", a par je tokom braka dobio troje dece ćerke Sanelu i Ildu i sina Mihajla. Njihovu ljubav prekinula je pevačeva iznenadna smrt 2019. godine, kada je stradao u saobraćajnoj nesreći. - Bili smo jedno drugom vetar u leđa. Moj život je bio Šaban, njegov život i njegova karijera. Ja više nikad neću biti cela osoba. Uvek ću biti pola, jer druga polovina je tamo u Aleji, gde odlazim da mu ispričam šta ima novo. Nekad bude malo lakše... Otišao je prerano, a imao je mnogo i planova i želja. Trebalo je da dođe vreme koje bi bilo samo naše - rekla je Goca nakon njegove smrti.

foto: Damir Dervišagić

Predrag Živković Tozovac i njegova Emilija, koju je zvao Mima, voleli su se punih 40 godina. - Sreli smo se slučajno i zaljubili se odmah - ispričao je Tozovac jednom prilikom. Iako su se jako voleli, njih dvoje su na "ludi kamen" stali tek početkom 2021. godine, svega nekoliko meseci pre njegove smrti. Legendarni pevač je tada imao 85 godina.

foto: Damir Dervišagić

"Da sam znao da postojiš, Olivera"... Đorđe i Olivera Balašević su se zavoleli još kao studenti, a o njihovoj ljubavi se pisalo decenijama. Na studentskoj sobi u kojoj je mlada Zrenjaninka Olivera tada živela, danas se na ulaznim vratima nalazi pločica "Dok ona ne sleti niz hodnik studenjaka... Olja i Đole Balašević, 1. juni 1979." Jer baš tu počela je najlepša ljubavna priča. Pevač je često isticao da mu je ona ljubav života i znalo se da bi za nju uradio sve. Kada je panonski mornar iznenada preminuo prošle godine, Olivera je bila skrhana.

foto: Kurir TV, Beta Dragan Gojić

Svetlana Ceca Ražnatović i Željko Ražnatović napravili su svadbu veka 19. februara 1995. godine. Arkan je pre venčanja morao da traži specifičnu potvrdu od Crkve za venčanje.

- Ja sam od mlade stariji 21 godinu, a crkveni zakoni su takvi da ako je mladoženja stariji od neveste više od 15 godina, on mora da traži specijalnu dozvolu da tupi u brak - priznao je pred venčanje Željko.

Arkan je ubijen u holu "Interkontinentala" 15. januara 2000, a Ceca se posle njegove smrti godinu dana skroz povukla iz javnosti.

foto: Youtube screenshot

