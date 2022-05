ŠOK, DEČKO SNEŽANE ĐURIŠIĆ NE ZOVE SE VANJA! Evo zašto se DOKTOR u javnosti drugačije predstavljao i koje je njegovo PRAVO IME

Snežana Đurišić godinama uživa u ljubavi sa ginekologom Vanjom Miloševićem, a malo ko zna da Vanja nije njegovo pravo ime.

Naime, doktor se zapravo zove Jovan Milošević.

foto: Kurir televizija

- Snežanin partner se ne zove Vanja već Jovan. Malo ko zna da je to njegovo pravo ime jer ga već svi dugo zovu Vanja! Čak i njegovi prijatelji, ali i kolege ga oslovljavaju nadimkom, a ne imenom, a on se ne buni. To je malo neobično jer ispada kao da nešto krije - kaže izvor za "Alo", dok Snežana zna da njen partner voli da ga oslovljavaju nadimkom, pa oduvek poštuje njegovu odluku, učestvujući tako sa njim u malenoj misteriji koja prati njegovo ime.

foto: Damir Dervišagić

- Tačno je da je moje pravo ime Jovan, a nadimak mi je Vanja od detinjstva. Jedino me majka zove imenom kada je ljuta na mene, a svi ostali nadimkom - potvrdio je doktor Milošević za pomenuti list.

foto: Kurir televizija

