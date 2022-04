ODREAGUJEM KAD SU TAKMIČARI NEPRISTOJNO I NEPRIMERENO OBUČENI: Snežana Đurišić progovorila o SKANDALU u Zvezdama Granda

U nedavno emitovanoj epizodi Zvezda Granda Ana Bekuta i Snezana Đurišić žestoko su osudile stajling dve takmičarke, tvrdeći da su vulgarno obučene, nakon čega se digla velika prašina u medijima.

U jeku skandala svoj sud iznela je i Snežana Đurišić i dotakla se stajlinga anonimnih pevačkih nada koje svoj put krče u popularnom takmičenju.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

- Ja sam neko ko nikad ne komentariše stajling, zato što znam da su to mladi ljudi koji koji dolaze iz raznih krajeva i sigurno mnogi nisu ni u prilici da sebi prijušte ono što bi želeli. Ne želim nikoga da povređujem i dovodim u situaciju da se loše oseća, ali kad se dogodi da je nešto nepristojno i apsolutno neprimereno i da nema nikakvog pokrića, onda sam odreagovala i podržala Anu i rekla svoje mišljenje - objašnjava pevačica i dodaje:

foto: Printskrin/Prva

- Mislim da je to dovoljno. Vidim da se to nešto provlači kroz portale, ali ne znam čemu to, svi znaju da na kraju krajeva to ničem ne vodi. Ono što vredi ostaće, a ono što ne vredi ne vredi, pa ne znam šta da se uradi.

Mnogi koji nisu uspeli da je upoznaju tvrde da ima gard. Ipak, srećna je što je uprkos svemu uspela da zadrži dostojanstvo, ali i svoju privatnost, iako to nije ni malo lako.

- Sve teže je to, ali se nekako borim sa time da ipak imam neku svoju privatnost koja neće biti izložena pred kamerama i fotoaparatima i za sada uspevam, a da li ću i dalje uspevati, to ne znam. Gde god čovek mrdne, eto fotoaparata i to nije strašno, jer je to deo posla, ali razne kreacije teksta su stvarno sramotne, ali neka služi svakom na čast - ispričala je Sneža u emisiji "Grand news".

foto: Printscreen/TV Prva

Kurir.rs/I.B.

