"PUKLA SAM TOTALNO, TREBAO MI JE MALI OKIDAČ" Matora otvorila dušu i udarila na bivšu ženu: Znam svašta o njoj...

Jovana Tomić otvorila je dušu i priznala kako preživljava loš odnos sa bivšom ženom Anitom Stanojlović, te priznala da uskoro više neće ćutati.

Matora je ogolila dušu i priznala šta je ono što je najviše muči u odnosu sa bivšom ženom, ali i na koji način vidi njene provokacije.

- Matora, kako si? Šta te je toliko ražestilo u petak? - pitao je Darko.

- Fenomenalno, u petak sam pukla toalno, trebao mi je mali okidač. Ja ne znam šta je sa ljudima. Ja se bolje osećam jer nisam u depresiji, kada kažeš da se bolje osećaš oni odmah polude. Ja sam imala agoniju za stolom i šta treba da ćutim. Da li je moguće da sve što ja uradim je provokacija, a da je sve što on uradi nije. Ja slušam šta priča i onako drmam nogu, ona odma komentariše. Ja sam mnogo puta prećutala na provokacije, više puta mi je govorila da sam bolesnica. Iz nje to prirodno izlazi i to je normalno, ali što se ona meni zamera netrpeljivost kad je i ona ima. Je l' tebi ne bi bila provokacija da ti neko kaže da se pere od tebe, a to toliko nije istina - rekla je Matora.

- On izgleda zna nešto iz tvog života? - pitao je je voditelj.

- Ja znam svašta o njoj, zna na šta mislim, ali se pravi fina. Ona kao meni nešto preti, a vrlo dobro zna da ja nikad nisam nikome uradila ništa loše, već su oni mene izdali. Mi nemamo loše porodične odnose i stvarno nemam čega da se plašim - odgovorila je Matora.

