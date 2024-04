POSLE 10 GODINA PONOVO VODI RESOR POLICIJE! Dačić ekskluzivno za Kurir: Velika mi je čast i veliki izazov ponovo biti na čelu MUP

Lider socijalista Ivica Dačić, doskorašnji šef diplomatije, koji će u novoj vladi Miloša Vučevića biti potpredsednik Vlade, ali i voditi Ministarstvo unutrašnjih poslova, za Kurir kaže:

- Velika mi je čast i veliki izazov ponovo biti na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja sam posvećen poslu, i mogu da obećam da ću dati sve od sebe da opravdam poverenje. Marku Đuricu želim sve najbolje i puno uspeha u Ministarstvu spoljnih poslova, sa njim sam sarađivao više od 10 godina, i on je dobar izbor.

Podsetimo, Ivica Dačić vodio je Ministarstvo unutrašnjih poslova od jula 2008. do jula 2012. godine, a potom i od jula 2012. do aprila 2014. godine, u isto vreme kada je bio i premijer, bio je i ministar policije. To znači da se na čelo Ministarstva unutrašnjih poslova vraća nakon deset godina.

