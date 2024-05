NEDELJA HAOSA U REDOVIMA OPOZICIJE, PADALE TEŠKE REČI I UVREDE: Evo koji političari su se međusobno "čašćavali"!

Svađe, prozivke, prepucavanja i uvrede, i sve to u taboru opozicije, obeležili su nedelju za nama.

Opozicionari su se razmahali po društvenim mrežama, a jedni druge su častili uvredama poput "glupani", "potpuni kreteni", "amateri"...

Sve je počelo kada su izborne liste opozicije odbijene u više beogradskih opština, a razlog je taj što su na njima i kandidati za odbornike koji su menjali prebivalište posle 3. jula 2023. godine. Naime, oni koji su menjali prebivalište posle 3. jula prošle godine nemaju pravo ni da glasaju, kao ni da budu birani. Do ovoga su dovele izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koje su nedavno usvojene u Skupštini Srbije i to upravo na predlog opozicije.

foto: Dragan Kadić

Upitan na društvenoj mreži "Iks" da li je moguće da je neko to prevideo, Branimir Kuzmanović iz Demokratske stranke je kazao:

- Tamo gde je glasano demokrate su preglasane bez obzira što smo im svuda lepo rekli "biće oborene liste".

Na to se nadovezao bivši predsednik DS Bojan Pajtić, koji je naveo:

- To se nikada nije dogodilo, kakav amaterizam. Zašto nisu zamolili Dariju i ostale koji su ispekli zanat da im pomognu? Kako bi državu vodili? Bezobalan diletantizam…

foto: Zorana Jevtić

I Dragan Šutanovac, predsednik Saveta za strateške politike i nekadašnji lider DS-a, je uputio kritike na račun opozicije.

- Prvo su tražili da se izbori raspišu, a ne da se održe, do 31.12.2023. Potom su tražili izmene zakona da bi zatim predali liste koje nisu u skladu sa zakonom koji su sami predložili. Sad traže da se ne poštuje zakon. U međuvremenu se isvađali. To više nije pitanje amaterizma - poručio je on na svom nalogu na "X" platformi.

foto: Nemanja Nikolić, Beta/Milan Ilić

Zatim je opozicija okupljena pod sloganom "Biram borbu" zakazala sastanak na kom su odlučivali da li će se povući sa predstojećih izbora.

Na ovu vest ubrzo je reagovao Goran Ješić, nekadašnji poslanik DS.

- Kakvi glupani majko mila! - poručio je on na svom nalogu na platformi "X".

Oštru reakciju imao je i Zoran Živković, nekadašnji visoki funkcioner DS, i to na navode Zorana Lutovca, aktuelnog lidera demokrata.

Lutovac je, naime, poručio da je njegov predlog da opozicija ne izlazi na izbore "ako se ne povuku rešenja o obaranju lista", a Živković imao spreman odgovor za njega.

- Ovakvu odluku mogu doneti samo potpuni kreteni - poručio je Živković.

foto: Beta Milan Obradović, Beta Amir Hamzagić

Tu prepucavanjima nije bio kraj, a u sve se umešao i advokat Vladimir Gajić, predsednik Narodne stranke.

On je, na platformi "Iks", odgovorio Draganu Đilasu, predsedniku SSP, koji je pozvao opoziciju da povuku svoje izborne liste.

- Evo, trčimo! - napisao je Gajić i dodao emotikone smejanja što jasno pokazuje kakav je njegov stav o pozivu Đilasa.

foto: M.M./ATAImages, Beta, screenshot

Na društvenoj mreži "X" zabeležena je zanimljiva prepiska između Bojana Pajtića, nekadašnjeg predsednika DS, i analitičara Đorđa Vukadinovića, u kojoj je Pajtić, između ostalog, napisao da bi predstavnici opozicionih partija zbog različitog mišljenja "streljali da su vlast" pa dodao i da ne mogu da podnesu drugo mišljenje.

- Bukvalno ništa drugo nisam komentarisao, a i ono napisah ne kao inicijalni tvit, nego kao reakciju na tvit Baneta Kuzmanovića, koji je preneo šta se dogodilo sa listama. U šoku to nazvah diletantizmom, dva portala prenela i šlus. Nadrealna reakcija. Streljali bi da su vlast… - naveo je Bojan Pajtić.

